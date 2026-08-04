Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /UP School Holidays 2026:విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. వరుసగా 6 రోజుల పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు

UP School Holidays 2026:విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. వరుసగా 6 రోజుల పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు

Written ByVishnupriya
Published: Aug 04, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:39 AM IST

UP School Holidays 2026:విద్యార్థులకు శుభవార్త. ప్రత్యేక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వరుసగా ఆరు రోజుల పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, ప్రజల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Schools Closed in UP1/5

యూపీ స్కూల్ హాలిడేస్

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్ జిల్లాలో విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన ప్రకటన వెలువడింది. కన్వర్ యాత్ర సందర్భంగా ఆగస్టు 3 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు జిల్లాలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. యాత్ర సమయంలో భారీగా భక్తులు రాకపోకలు సాగించే అవకాశం ఉండటంతో జిల్లా అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

Kanwar Yatra 20262/5

ఉత్తరప్రదేశ్ స్కూల్ సెలవులు

ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో నిర్వహించే కన్వర్ యాత్రకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు హాజరవుతారు. వారు హరిద్వార్ నుంచి గంగాజలాన్ని తీసుకుని శివాలయాలకు చేరుకుని జలాభిషేకం చేస్తారు. ఈ యాత్రలో ముజఫర్‌నగర్ జిల్లా ప్రధాన మార్గంగా ఉండటంతో రహదారులపై భారీ రద్దీ ఏర్పడుతుంది.విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని విద్యాసంస్థలను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని జిల్లా పరిపాలన నిర్ణయించింది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గించడంతో పాటు యాత్రికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు కూడా ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

Uttar Pradesh School Holidays3/5

ముజఫర్‌నగర్ స్కూల్ సెలవులు

కన్వర్ యాత్రను సజావుగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధాన శివాలయాల వద్ద అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. మహిళల కోసం ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రిస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది.  

Muzaffarnagar School Holiday4/5

కన్వర్ యాత్ర

మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక బృందాలను కూడా నియమించారు. ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. యాత్రికులు సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ ఏడాది కన్వర్ యాత్ర జూలై 30న ప్రారంభమై ఆగస్టు 11 వరకు కొనసాగనుంది. యాత్ర రోజులు దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు.

UP School Holidays 20265/5

స్కూళ్లు మూసివేత

ఇదిలా ఉండగా, కన్వర్ మార్గాల్లో ఉన్న కొన్ని మాంసాహార దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లను కూడా తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ప్రధాన రహదారుల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు.స్కూళ్లు, కాలేజీలు తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయనే విషయంపై జిల్లా పరిపాలన విడుదల చేసే అధికారిక ప్రకటనలను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గమనించాలని అధికారులు తెలిపారు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తదుపరి నిర్ణయాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

TAGS:
UP School Holidays 2026
Muzaffarnagar School Holiday
Uttar Pradesh School Holidays
Kanwar Yatra 2026
Schools Closed in UP

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నిరుద్యోగులకు బంపర్ ‌ఛాన్స్‌..ఫైర్ సర్వీసెస్‌లో 10,743 ఖాళీలు, ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరికీ అవకాశం, అర్హతలివే!
2
3
4
5