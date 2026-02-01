English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Upasana Konidela Health Update : అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్.. ఉపాసన పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!

Upasana Konidela Health Update : అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్.. ఉపాసన పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!

Upasana Konidela Health Update : అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిన ఒక అధికారిక మెడికల్ బులిటెన్ ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెగ వైరల్ అవుతుంది. రామ్ చరణ్.. ఆయన భార్య, ఉపాసన దంపతులు జంట పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అయిన విషయం తెలిసి. ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఉదయం అపోలో హాస్పటల్ ఒక బులిటన్ విడుదల చేసింది. 
జనవరి 31, 2026న హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని అపోలో హాస్పిటల్లో ఉపాసన.. ఒక ఆడ శిశువు, ఒక మగ శిశువు జన్మించారు. ఈ క్రమంలో ఈ విషయాన్ని చిరంజీవి, అలానే రామ్ చరణ్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఆనందంతో పంచుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ వారు అఫీషియల్ బులిటన్ రిలీజ్ చేశారు. తల్లి, ఇద్దరు శిశువులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అంతేకాదు ఉపాసన, అలానే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అంటూ ఈ నోట్ లో చెప్పుకొచ్చారు. ఇక ఇప్పటికే రామ్ చరణ్ కి ఒక ఆడపిల్ల ఉందిగా ఇప్పుడు మరో ఇద్దరు జన్మించడంతో.. మొత్తం పైన రామ్ చరణ్ ముగ్గురు పిల్లలకి తండ్రి అయ్యారు. 

ఈ విషయాన్ని తొలుత సోషల్ మీడియా ద్వారా మెగాస్టార్ Chiranjeevi ధృవీకరించారు. ఆయన తన సందేశంలో.. “మన కుటుంబానికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరం ఇది. తల్లి, పిల్లలు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. అందరి ప్రార్థనలు, ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు” అని తెలిపారు. ఈ పోస్టు వైరల్ కావడంతో సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార రంగాల ప్రముఖులు కూడా స్పందించారు.  

రామ్ చరణ్ – ఉపాసనల వివాహం 2012లో జరిగింది. చిన్ననాటి పరిచయం స్నేహంగా మారి, ఆ తర్వాత ప్రేమగా రూపాంతరం చెందింది. ఉపాసన అపోలో హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు డా. ప్రతాప్ సీ. రెడ్డి మనవరాలు కావడం గమనార్హం. 

ఇటీవలి కాలంలో ఉపాసన తన సీమంతం వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ద్వారా జంట పిల్లల సంకేతాన్ని ఇచ్చారు. డబుల్ ఆనందం, డబుల్ ఆశీర్వాదం..అంటూ ఆమె రాసిన మాటలు ఇప్పుడు నిజమయ్యాయి.  

మొత్తంగా చెప్పాలంటే, అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిన ఈ బిగ్ అప్‌డేట్ రామ్ చరణ్ అభిమానులకు, మెగా కుటుంబానికి మరపురాని సంతోషాన్ని అందించింది. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇది అత్యంత హ్యాపీ న్యూస్‌గా నిలిచింది.

Upasana Konidela Ram charan Upasana Konidela health update Ram Charan Children

