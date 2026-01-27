English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Upasana Konidela: ఉపాసన డెలివరీ డేట్ ఫిక్స్.. కొణిదెల ఫ్యామిలీలో మొదలైన సందడి

Upasana Konidela: ఉపాసన డెలివరీ డేట్ ఫిక్స్.. కొణిదెల ఫ్యామిలీలో మొదలైన సందడి

Upasana Konidela Delivery Date: మెగా కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపైంది. ఉపాసన డెలివరీ డేట్ ఫిక్స్ అయ్యిందన్న ప్రచారంతో కొణిదెల ఫ్యామిలీలో సందడి నెలకొంది. అంతేకాకుండా ఉపాసనకు ట్విన్స్ పుడతారు అన్న వార్త కూడా తెగ వైరల్ అవుతున్న సమయంలో.. ప్రస్తుతం ఆమె డెలివరీ డేట్ గురించి వినిపిస్తున్న వార్త.. మెగా అభిమానులను ఆనందానికి గురి చేస్తోంది.
1 /5

ప్రస్తుతం మెగా కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. ఒకవైపు మెగా హీరోల సినిమాలు వరుసగా సూపర్ హిట్లు అందుకుంటుండగా..మరోవైపు కొణిదెల కుటుంబంలో శుభవార్త అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ‘ఓ జీ’ సినిమాతో ఘన విజయం సాధించగా.. చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం మన శంకర్ వరప్రసాద్ కూడా మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ కు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా సూపర్ హిట్లు రావడం అభిమానులను కదా ఆనందపరిస్తోంది. ఈ విజయాలతో మెగా అభిమానుల్లో డబుల్ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. 

2 /5

ఇలాంటి సంతోషకర వాతావరణంలో రామ్ చరణ్.. అభిమానులకు మరో గుడ్ న్యూస్ అందింది. రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన ప్రస్తుతం గర్భవతి అన్న విషయం తెలిసిందే. ఆమె డెలివరీ డేట్ ఎప్పుడు అన్నదానిపై.. అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఉపాసనకు జనవరి 31న డెలివరీ జరగనుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో కొణిదెల కుటుంబంలో సందడి మొదలైంది. మరోపక్క మెగా అభిమానులు కూడా ఈ వార్తతో తెగ ఆనంద పడిపోతున్నారు.

3 /5

ఉపాసన ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో కూడా అప్పుడప్పుడు తన ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ.. అభిమానులను పలకరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. డెలివరీ డేట్ దగ్గర పడుతుండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని సమాచారం. రామ్ చరణ్ కూడా ఈ సమయంలో తన భార్యకు పూర్తి మద్దతుగా నిలుస్తున్నారని చెబుతున్నారు. మరోపక్క ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా షూటింగ్లో కూడా బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఉపాసనకు ట్విన్స్ పుట్టబోతున్నారు అన్న ప్రచారం కూడా ఈమధ్య సోషల్ మీడియాలో తెగ జరిగింది. ఇక ఈ విషయం నిజమా కాదా తెలియాలి అంటే డెలివరీ డేట్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

4 /5

ఇప్పటికే రామ్ చరణ్ – ఉపాసన దంపతులకు ఒక పాప ఉంది. అయితే చిరంజీవి గతంలో ఒక కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో తెగ వైరల్ అయ్యాయి. తన ఇల్లు మొత్తం అమ్మాయిలతో నిండిపోయిందని.. ఒక వారసుడు కావాలని రామ్ చరణ్‌ను సరదాగా అడిగినట్లు చిరంజీవి అప్పట్లో చెప్పడం.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన సంగతి తెలిసిందే. 

5 /5

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఉపాసనకు పుట్టబోయే బిడ్డ ఆడా..మగనా అన్న ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరిగింది. రామ్ చరణ్‌కు వారసుడు పుడతాడా.. లేక మరో పాపా.. అన్నది తెలుసుకోవాలని మెగా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏదైనా సరే, కొణిదెల కుటుంబంలో మరో కొత్త అతిథి రానుండటం మాత్రం ఖాయం. ఈ శుభవార్తతో మెగా ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

Upasana Konidela delivery date Upasana Konidela pregnancy news Ram Charan wife delivery date Upasana Konidela twins rumours Ram Charan family news

Next Gallery

Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!