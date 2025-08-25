Ram charan wife upasana Sensationl Post: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ భార్య, అపోలో ఫౌండేషన్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఉపాసన కొణిదెల.. సోషల్ మీడియాలో ఎంత పాపులర్ అనేది స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. లైఫ్, హెల్త్కు సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను ఆమె అందరితో షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఉపాసన తాజాగా పెట్టిన ఓ సెన్సేషనల్ పోస్ట్.. ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్గా మారింది.
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ బ్యూటీఫుల్ కపుల్ అనగానే మొదటగా గుర్తొచ్చేది రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు. మొదట్లో ఉపాసనను వివిధ రకాలుగా విమర్శించిన వారే ఇప్పుడు.. ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అయితే ఉపాసన కొణిదెల సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే ఉపాసన.. ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడు కావడానికి ఏది ముఖ్యమని ప్రశ్నించారు. డబ్బు, కీర్తి, హోదా మాత్రమే ముఖ్యమా..? లేక మనసు నిలకడగా ఉండటం, ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం, సేవ చేయడం కూడా అంతే అవసరమా అని ఆలోచింపజేశారు.
తన విజయం వెనుక కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యాపార వారసత్వం.. రామ్ చరణ్ను వివాహం చేసుకోవడం వల్ల ఈ పరిణితి రాలేదని ఉపాసన స్పష్టం చేశారు. తాను ఎవరి సహాయం లేకుండా ఎదిగానని, ఒత్తిడిని, అడ్డంకులను ఎదుర్కొని.. పడినా మళ్లీ లేచి ముందుకు సాగానని ఉపాసన తెలిపారు.
నిజమైన బలం ఆత్మగౌరవంలో ఉంటుందని, అది డబ్బు లేదా హోదాతో సంబంధం లేనిదని ఉపాసన అన్నారు. ఆత్మగౌరవం తనంతట తాను గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుందన్నారు. అయితే ఉపాసన చేసిన ఈ పోస్ట్ చాలా మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది. నెటిజన్లు ఉపాసనను ప్రశంసిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అపోలో గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ ప్రతాప్ సి. రెడ్డి మనవరాలైన ఉపాసన.. ప్రస్తుతం అపోలో ఫౌండేషన్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ సామాజిక సేవలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. 2012లో రామ్ చరణ్ను వివాహం చేసుకున్న ఆమె, 2023లో కుమార్తె క్లీంకారకు జన్మనిచ్చారు. తల్లిగా, వ్యాపారవేత్తగా, సామాజిక కార్యకర్తగా ఉపాసన ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు విలువైన సలహాలు, సూచనలు పంచుకుంటూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.