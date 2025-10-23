English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్

Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్

Upasana Konidela Second Pregnancy: మెగా వారి కోడలు ఉపాసన కొణిదెల ఈరోజు తన దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌కి సంబంధించి ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. తన సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీని అనౌన్స్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.  ఈ వీడియోలో ఉపాసన డబుల్ ప్రేమ, డబుల్ బ్లెస్సింగ్స్, డబుల్ సెలబ్రేషన్స్ అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టింది. తాజాగా ఉపాసన అమ్మ ఈ విషయంపై అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. త్వరలో తమ కూతురు, అల్లుడికి.. కవల పిల్లలు జన్మించబోతున్నారంటూ ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. ఇక ఈ వార్త తెలిసిన మెగా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. 
 
ఉపాసన కొణిదెల.. తాను రెండోసారి అమ్మ కాబోతున్నానంటూ తన సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీని.. ఓ వీడియో ద్వారా నేడు అనౌన్స్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీపావళి రోజున ఫ్యామిలీ, కుటుంబ సన్నిహితులు ఉపాసనకి ఒడి నింపారు. 

అయితే వీడియోకి ఉపాసన.. డబుల్ ద లవ్.. డబుల్ ద బ్లెస్సింగ్స్.. డబుల్ ద సెలబ్రేషన్ అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టి పోస్ట్ చేసింది. అయితే సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాబట్టి ఉపాసన డబుల్ అని షేర్ చేసిందని అంతా అనుకున్నారు.  

అయితే  ఉపాసన అమ్మ శోభన కామినేని.. ఈ విషయంపై మెగా అభిమానులకు అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ దీపావళి మాకు అదిరిపోయే ధమాకా అయింది. రామ్ చరణ్, ఉపాసనలు వచ్చే సంవత్సరం ట్విన్స్‌కి జన్మ నివ్వబోతున్నారు.. త్వరలో మాకు ఐదుగురు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ రాబోతున్నారంటూ అంటూ ఉపాసనకి కవలలని క్యారీ చేస్తున్న విషయాన్ని వెల్లడించారు. 

దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్ కూడా ఫుల్ ఎక్సైట్ అవుతూ రామ్ చరణ్, ఉపాసనల దంపతులకి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఈసారి మెగాస్టార్ చిరంజీవి కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుందంటూ.. పోస్టులు పెడుతున్నారు.

ఇక ఉపాసన షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో వెంకటేష్, నాగార్జున, నయనతార  ఫ్యామిలీ కూడా సెలబ్రేషన్‌లో పాల్గొని.. ఉపాసన, రామ్ చరణ్ దంపతులకి కంగ్రాట్యులేషన్స్ తెలియజేశారు.  

Upasana Konidela Expecting Twins Upasana Konidela Second Pregnancy Upasana Konidela Upasana Konidela Pregnancy Ram charan Ram Charan upasana konidela Mega Family Klin Kara

