Upasana Good News: శుభవార్త చెప్పేసిన మెగా కోడలు ఉపాసన..!

Upasana Good News: మెగా కుటుంబ కోడలు ఉపాసన కొణిదెల మరోసారి శుభవార్తతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవల ఒక ఆనందకరమైన విషయాన్ని విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉపాసన.. ఈ వార్త పంచుకోవడంతో అది కాస్త వైరల్ అవుతుంది.. ఇంతకీ ఆ వార్త ఏమిటి అనే విషయానికి వెళితే..
ఇటీవల కాలంలో..మెగా కుటుంబ కోడలు ఉపాసన కొణిదెల పేరు తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. వ్యాపార రంగంలో ఆమె చేస్తున్న పనులు, కుటుంబ విషయాలు, వ్యక్తిగత ఆలోచనలు ఇలా అన్నింటినీ సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఉపాసన ఒక శుభవార్తను తెలియజేయడంతో… ఆమెపై అభినందనల వర్షం కురుస్తోంది.
ఉపాసన తాజాగా తాను “మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఇన్ బిజినెస్” అనే ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు అందుకున్న విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. అయితే ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉన్న కారణంగా ఆ అవార్డు కార్యక్రమానికి స్వయంగా హాజరుకాలేకపోయినట్లు తెలిపారు.
అయినప్పటికీ.. ఈ గుర్తింపు తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పారు. మానసికంగా, శారీరకంగా సానుకూల మార్పు తీసుకొచ్చే దిశగా తాను ఎప్పటికీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటానని ఉపాసన పేర్కొన్నారు. ఈ అవార్డు ప్రతి రోజూ మరింత కష్టపడి పనిచేయడానికి..కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని ఇస్తుందని ఆమె భావోద్వేగంగా రాసుకొచ్చారు. అవార్డుతో దిగిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
ఇక మరోవైపు మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్.. ఉపాసన దంపతుల ఇంట మరోసారి శుభవార్త వినిపించబోతోందన్న వార్తలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఉపాసన షేర్ చేసిన ఒక వీడియోలో దీపావళి సంబరాలతో పాటు ఆమెకు సీమంతం నిర్వహించిన దృశ్యాలు కనిపించడంతో..ఆమె మళ్లీ గర్భం దాల్చిందన్న ప్రచారం మొదలైంది. ముఖ్యంగా ఆమె “డబుల్” అనే పదాన్ని పదే పదే ఉపయోగించడంతో ఈసారి కవలలు పుట్టబోతున్నాయనే ఊహాగానాలు బలంగా వినిపించాయి. ఇప్పుడు అదే నిజమని ఉపాసన కూడా సంకేతంగా తెలిపినట్లు సమాచారం.
రామ్చరణ్..ఉపాసన దంపతులు 2012లో వివాహం చేసుకున్నారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత 2023 జూన్లో వారికి పండంటి ఆడబిడ్డ జన్మించింది. ఆ చిన్నారికి క్లీంకార అనే అందమైన పేరు పెట్టారు. ఇప్పటివరకు క్లీంకార ముఖాన్ని కుటుంబం బయట ప్రపంచానికి చూపలేదు. ఇప్పుడు ఉపాసన రెండోసారి గర్భం దాల్చినట్లు తెలిసిన వెంటనే మెగా అభిమానులు ఆనందంతో సందడి చేస్తున్నారు. కొందరు సరదాగా ఈసారి మగబిడ్డ పుడతాడని..మరికొందరు కవలల రాకతో మెగా ఇంట్లో డబుల్ ఆనందం అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
గతంలో ఒక కార్యక్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా తనకు మనవడు పుట్టాలని కోరికగా ఉందని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే ఉపాసన ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ రెండో సంతానం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొదటి బిడ్డ విషయంలో తాము ఆలస్యం చేశామని.. అప్పట్లో వచ్చిన విమర్శలు..ఒత్తిడిని పట్టించుకోలేదని చెప్పారు. కానీ రెండో బిడ్డ విషయంలో అలా చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.