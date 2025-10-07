English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Upasana: రెండవసారి అమ్మ కాబోతున్న ఉపాసన.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన మెగా కోడలు..

Ram Charan : మెగా కోడలు ఉపాసన.. ఈ మధ్యనే క్లిమ్ కారాకు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. రామ్ చరణ్ పెళ్లి చేసుకున్న ఎన్నో సంవత్సరాల తరువాత.. వాళ్ళిద్దరికీ ఆడపిల్ల పుట్టడంతో.. మెగా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆనందంలో మునిగిపోయారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మళ్లీ కొద్ది రోజులకే ఉపాసన మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్ అనే వార్త గట్టిగా వినిపిస్తోంది..
రామ్ చరణ్, ఉపాసన.. పెళ్లి చేసుకొని ఎన్నో సంవత్సరాలు కావస్తున్న.. చాలా రోజుల పాటు వీళ్ళిద్దరికీ పిల్లలు లేరు. ఉపాసనను ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇందుకు గల కారణం అడగగా.. తానే కొద్దిగా టైం తీసుకున్నాను అని కూడా చెప్పకు వచ్చింది. 

ఇక ఈ మధ్యనే ఈ ఇద్దరికీ క్లీన్ కారా అనే ఆడపిల్ల జన్మించింది. ఇప్పుడు ఈ పాప పుట్టి సంవత్సరం అవ్వగానే ఉపాసన మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నట్టు వార్తలు.. వినిపిస్తున్నాయి. 

అసలు విషయానికి వస్తే ఈ మధ్య రామ్ చరణ్, ఉపాసన ఒక ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. ఇక ఈ ఈవెంట్ లో ఉపాసన నడక తీరు.. అలానే ఉపాసనను చూసిన వారందరూ కూడా ఈమె మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు. 

అందుకు తగ్గట్టుగానే రామ్ చరణ్ కూడా పక్కన నిలబడుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉపాసనని మెట్లు దిగిపిస్తూ కనిపించారు. దీంతో మెగా అభిమానుల్లో అప్పుడే కోలాహలం మొదలైపోయింది.              View this post on Instagram                       A post shared by Parveen Syed (@syedparveen2025)

ఈ మధ్యనే వరుణ్ తేజ్ కి వారసుడు పుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్ కి కూడా వారసుడు పుడతారు అంటూ ఇంస్టాగ్రామ్ లో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

