English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Aadhar Card: ఊరి నుంచి సిటీకి షిఫ్ట్ అయ్యారా.. ఇలా సింపుల్‌గా ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ అప్డేట్ చేసుకోండి!

Aadhar Card: ఊరి నుంచి సిటీకి షిఫ్ట్ అయ్యారా.. ఇలా సింపుల్‌గా ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ అప్డేట్ చేసుకోండి!

 Aadhar Card Address Change: ఒక చోట నుంచి మరొక చోటికి మారినప్పుడు..చాలామందికి ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ ను అప్డేట్ చేయడం తలనొప్పిగా మారింది. అయితే, దీనిని ఎంతో సులభంగా UIDAI పోర్టల్ ద్వారా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

 Aadhar Card Address Change In Telugu: చాలామంది ఇ    ల్లు మారినప్పుడు.. ఇంటితో పాటు చిరునామా కూడా అన్ని పత్రాల్లో మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా హోమ్ డెలివరీ షాపింగ్ యాప్స్‌లో కూడా మొత్తం చిరునామాలు మార్చేస్తారు. జీవితంలో లొకేషన్ అనేది క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటు విద్యుత్ బిల్లులు నీటి కనెక్షన్ చెల్లించడానికి కూడా చిరునామా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే మనం ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి వెళ్లినప్పుడు ఆధార్ కార్డులో కూడా చిరునామా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డుపై తాజా చిరునామా ఉంటేనే పనులన్నీ సులభతరం అవుతాయి. అయితే, ఆధార్ కార్డు పై ఎలా చిరునామా మార్చుకోవాలో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

పల్లె ప్రాంతం నుంచి సిటీకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు తప్పకుండా తప్పకుండా వారి చిరునామాలు ఆధార్ కార్డులో చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటేనే మీరు షిఫ్ట్ అయిన చోట అన్ని రకాల వసతులు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు చాలావరకు ఆధారపడుతుంది.   

2 /5

ఎంతో సులభంగా UIDAI పోర్టల్ ద్వారా ఆధార్ కార్డులో మీరు ఉంటున్న కొత్త చిరునామాలు సులభంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ఎంతో సింపుల్‌గా అప్డేట్ అయిన చిరునామాతో కూడిన కొత్త ఆధార్ కార్డును పొందవచ్చు. ముందుగా ఆధార్ కార్డుని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి myaadhaar.uidai.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.   

3 /5

ఆ తర్వాత పోర్టల్‌లోకి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత నా ఆధార్ అనే ఆప్షన్ నొక్కి.. ఆధార్ కార్డ్‌ని అప్డేట్ చేయండి అని ఆప్షన్‌ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఆధార్ కార్డు ఆన్లైన్‌లో అప్డేట్ చేయండి అనే ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది. వీటిపై కూడా నొక్కి.. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్‌తో లాగిన్ అయ్యి.. OTP నెంబర్‌ను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఒక ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది..  

4 /5

తర్వాత చిరునామాను ఎడిట్ చేయండి అని ఆప్షన్‌ను కూడా ఎంచుకొని.. అందులో మీరు షిఫ్ట్ అయిన కొత్త చిరునామాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు చిరునామాకు సంబంధించిన రుజువు పత్రం స్కాన్ కాపీని కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి. ఆ తర్వాత స్కాన్ కాపీని అప్లోడ్ చేసి.. సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.  

5 /5

ఇలా చేసిన తర్వాత సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ నంబర్ (SRN) మీ మొబైల్‌కి వస్తుంది. అలాగే పోర్టల్‌లో కూడా మీకు మీ కొత్త చిరునామా అప్డేట్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది. అలాగే అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ నేరుగా మీ కొత్త చిరునామాకి వస్తుంది. అంతే సులభంగా ఇలా ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్‌ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.   

UIDAI Uidai-gov-in Uidai Aadhaar Uidai Gov Aadhar Card Update Address Address Change In Aadhar

Next Gallery

Pensioners: పెన్షనర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ నెలలో మీరు ఈ పని చేయకుంటే మీ పెన్షన్ ఆగిపోతోంది.. పూర్తి వివరాలివే..!!