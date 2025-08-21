Upendra Wife: హీరో ఉపేంద్ర భార్యని ఎప్పుడైనా చూశారా? ఆమె గురించి తెలుసుకోండి!

Upendra Wife Priyanka Trivedi: ఉపేంద్ర పేరు గురించి తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర నటుడు, దర్శకుడిగా ఆయన ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవల 'కూలీ' చిత్రంలో ఓ కీలకపాత్ర పోషించారు. సినిమాలో ఆయన నటనకు ఎంతో మంది ప్రశంసించారు. కానీ, ఆయన భార్య గురించి తెలుగులో ఎవ్వరికీ తెలియకపోవచ్చు. ఆమె కొన్ని తమిళ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లోనూ నటించి మెప్పించింది. ఆమె గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉపేంద్ర దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటుడు. ఆయన ప్రతిభావంతులైన నటుడని మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన దర్శకుడు కూడా. ఆయనకు కన్నడలో పాటు తెలుగులోనూ ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఆయన నటించి దర్శకత్వం వహించిన 'UI', 'ఓం', 'ఉపేంద్ర', 'A' వంటి అనేక చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి.
'కూలీ' సినిమాలో కలిషా పాత్రను ఉపేంద్ర పోషించారు. ఈ సినిమాలోని ఆయన నటనకు, యాక్షన్ శైలికి ఎంతో మందిని ఆకట్టుకున్నాడు.
కలిషా పాత్ర కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే కనిపించినప్పటికీ.. ఆమె సహజ నటనతో అభిమానుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.
'కూలీ' సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కావడంతో.. ఉపేంద్రకు ప్రశంసలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో అతని గురించి గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తున్న అభిమానులు అతని కుటుంబం గురించి కూడా సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారు. ఇందులో, అందరూ ప్రధానంగా అతని భార్య గురించి గూగుల్లో శోధిస్తున్నారు.
ఉపేంద్ర భార్య పేరు ప్రియాంక. ఆమె బెంగాలీ నటి. 'H2o' సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. ఆ తర్వాత వారి వివాహం 2003లో జరిగింది.
ప్రియాంక ఎక్కువగా కన్నడ చిత్రాలలో నటించినప్పటికీ, డబ్బింగ్ చిత్రాల ద్వారా టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమే.
ప్రియాంక 2002లో తమిళ చిత్రం 'రాజా'లో నటించింది. ఇందులో అజిత్ ఆమె సరసన నటించింది. 2003లో విడుదలైన 'కాదల్ సడుగుడు' చిత్రంలో విక్రమ్ సరసన కూడా నటించింది.