  • UPI Payments: డిజిటల్ ఇండియాలో UPI నిజమైన రారాజు.. అక్టోబర్‌లో ఎన్ని వేల కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయో తెలుసా?

UPI Payments: డిజిటల్ ఇండియాలో UPI నిజమైన రారాజు.. అక్టోబర్‌లో ఎన్ని వేల కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయో తెలుసా?


UPI Payments: దేశంలో పండుగ సీజన్‌కి తోడు డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగం కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ (UPI) లావాదేవీలు దీపావళి షాపింగ్ జోరుతో సరికొత్త ఎత్తులను తాకాయి. పండుగ సమయాల్లో ప్రజలు ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోళ్లు, బహుమతుల పంపకాలు, సేవా చెల్లింపులు ఎక్కువగా చేయడంతో యూపీఐ వ్యవస్థ చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని స్థాయిలో లావాదేవీలను నమోదు చేస్తోంది.
నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) తాజా గణాంకాల ప్రకారం, అక్టోబర్ నెలలో యూపీఐ ద్వారా జరుగుతున్న రోజువారీ లావాదేవీల మొత్తం విలువ సగటున రూ. 94,000 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది సెప్టెంబర్‌తో పోలిస్తే సుమారు 13 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలలో ఇది అత్యధిక నెలవారీ వృద్ధిగా నిలుస్తోంది. ఇంకా నెల ముగియకముందే, యూపీఐ తన చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను కనబరచే దిశగా పయనిస్తోంది.

దీపావళి పండుగ ప్రభావంతో పాటు.. ఇటీవల కొన్ని రంగాల్లో జీఎస్టీ రేట్ల సవరణలు కూడా ఈ పెరుగుదలకి కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పండుగ ముందు రోజు  అక్టోబర్ 20న ఒక్కరోజులోనే 74 కోట్ల యూపీఐ లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదు అయిన ఆల్-టైమ్‌ రికార్డు. ఈ నెల మొత్తం మీద రోజుకు సగటున 69.5 కోట్ల లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. ఇది గత నెల సెప్టెంబర్‌లో నమోదైన 65.4 కోట్ల రికార్డును అధిగమించింది.

సాధారణంగా నెల ప్రారంభంలో జీతాలు, ఈఎంఐలు వంటి కారణాలతో చెల్లింపులు ఎక్కువగా ఉండి, నెల మధ్యన ఆ సంఖ్య తగ్గుముఖం పడుతుంది. అయితే ఈసారి పండగ సీజన్ ప్రభావంతో ఆ ధోరణి పూర్తిగా మారిపోయింది. అక్టోబర్ నెల 20 నాటికే రోజువారీ లావాదేవీల విలువ ఆరుసార్లు లక్ష కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటింది. సెప్టెంబర్‌లో ఇది కేవలం మూడుసార్లే నమోదైంది.

ప్రస్తుత ధోరణి కొనసాగితే, అక్టోబర్ నెలలో మొత్తం యూపీఐ లావాదేవీల విలువ రూ. 28 లక్షల కోట్లు దాటే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది గత నెల సృష్టించిన రూ. 25 లక్షల కోట్ల రికార్డును అధిగమిస్తుంది. డిజిటల్ చెల్లింపుల విభాగంలో యూపీఐ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మొత్తం డిజిటల్ లావాదేవీల్లో సుమారు 85 శాతం యూపీఐదే కావడం విశేషం.

డిజిటల్ ఎకానమీ దిశగా భారతదేశం వేగంగా పయనిస్తున్నదానికి ఇది మరో ముఖ్యమైన సూచిక. పండుగ సీజన్‌లో పెరిగిన వినియోగం, సులభమైన చెల్లింపు సదుపాయాలు, స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగం పెరుగుదల.. ఇవన్నీ కలిపి యూపీఐ వ్యవస్థను భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక మలుపుకు చేర్చాయి.

