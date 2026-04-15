UPI: క్రేజీ అప్‌డేట్.. విదేశాల్లో కూడా మన UPI ఏ దేశాల్లో పనిచేస్తుందో తెలుసా? ఇక ఫారెక్స్ కార్డ్స్ అవసరం లేదు!

How Many Countries Use UPI: సాధారణంగా మనం ఏ దుకాణాలు లేదా షాపింగ్ చేసినా యూపీఐ చెల్లింపులు ఎక్కువగా అయ్యాయి. లిక్విడ్ క్యాష్ లో ప్రతి చోటా తీసుకు వెళ్లకుండా సులభంగా ఈ యూపీఐ పేమెంట్ ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తున్నాం. అయితే యూపీఐ అంటే యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్‌ఫేస్. ఇదొక డిజిటల్ పేమెంట్ వ్యవస్థ. ఇది డబ్బులు చెల్లించడానికి లేదా తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక మొబైల్ యాప్స్. మన బ్యాంకు వివరాలు చెప్పకుండానే సులభంగా చెల్లింపులు జరిగిపోతాయి. NPCI 2016లో యూపీఐని ప్రారంభించింది. దీంతో సులభతర చెల్లింపులు జరుగుతాయి. అయితే కేవలం మనదేశంలో మాత్రమే కాదు.. ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ యూపీఐ పేమెంట్స్ చేయవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
 
యూపీఐ అంటే యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్‌ఫేస్. ఇది రియల్ టైం డిజిటల్ చెల్లింపులకు ఉపయోగపడే వ్యవస్థ. ఇది డబ్బు చెల్లించాలన్నా లేదా తీసుకోవాలన్న సులభతరంగా ఆన్‌లైన్లో డిజిటల్ గా జరిగిపోతుంది. కేవలం మొబైల్ ఫోన్‌ ఉంటే చాలు డబ్బు చెల్లింపు చేయవచ్చు.   

 ఈ యూపీఐని నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) ప్రారంభించింది. 2016 ప్రారంభం నుంచి ఇది యూజర్స్‌కు అందుబాటులో ఉంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఈ యూపీఐ చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. సులభతరంగా భద్రంగా ప్రతి ఒక్కరు వినియోగిస్తున్నారు.  

 మన బ్యాంకు ఖాతా నెంబర్‌ యూపీఐ మొబైల్స్ యాప్స్‌లో లింక్ చేసి తద్వారా ఈ చెల్లింపులు చేస్తారు. వర్చువల్ పేమెంట్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేసి లేదా ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా డబ్బు చెల్లించవచ్చు. ఇది సత్వరమే జరిగిపోయే ఒక లావాదేవి. ప్రతిసారి మీరు బ్యాంకు వివరాలు షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.  

 యూపీఐ ప్రతిరోజు చెల్లింపులకు షాపింగ్, బిల్ పేమెంట్, మొబైల్ రీఛార్జ్, ఆన్‌లైన్ కొనుగోళ్లకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. చిన్న వ్యాపారం నుంచి అతిపెద్ద బిజినెస్ వరకు యూపిఐ చెల్లింపులు సులభతరంగా జరిగిపోతున్నాయి.  

ఈ యూపీఐ చెల్లింపులకు ఎలాంటి ఫీజు కూడా వసూలు చేయరు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రభుత్వ సెలవుల రోజుల్లో కూడా యూజర్లు ఉచితంగా డబ్బు చెల్లింపులు చేయవచ్చు. కేవలం సెక్యూరిటీ పిన్‌ అథెంటికేషన్‌ ద్వారా ఈ లావాదేవీ జరిగిపోతుంది.  

 అయితే ఇది కేవలం ఇండియాలో మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇతర దేశాల్లో కూడా యూపీఐ చెల్లింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డిజిటల్ పేమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇతర దేశాల్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా సులభంగా ఈ యాప్స్‌ ద్వారా చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు.  

 ప్రస్తుతం యూపీఐ సింగపూర్, యూఏఈ, ఫ్రాన్స్, నేపాల్, భూటాన్, శ్రీలంక దేశాల్లో కూడా ఈ చెల్లింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరిన్ని దేశాల్లో విస్తరించడానికి భారత్ ప్రయత్నిస్తోంది.  డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రక్రియను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. 

