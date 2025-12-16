Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. వారందరికీ బిగ్ రిలీఫ్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

Central Government Employees: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ .. UPSపై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. నవంబర్ 30, 2025 వరకు కేవలం 1.22 లక్షల మంది మాత్రమే UPS ఎంచుకున్నట్లు తెలిపింది. UPS తీసుకున్న ఉద్యోగులకు షరతులతో తిరిగి NPSకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఇచ్చింది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ రిలీఫ్ గా భావిస్తున్నారు.
UPS deadline extension: కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఎస్ పై లోకసభలో కీలక అప్ డేట్ ఇచ్చింది. లోక్సభలో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 2025 నవంబర్ 30 నాటికి కేవలం 1,22,123 మంది ఉద్యోగులు,పెన్షనర్లు మాత్రమే ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం ఎంచుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ సంఖ్యలో ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఉన్నవాళ్లు, కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగులు, అలాగే ఇప్పటికే రిటైర్డ్ అయిన వారు కూడా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం UPSను స్వీకరించేందుకు గడువును రెండు సార్లు పొడిగించింది. మొదట జూన్ 30 వరకు ఉన్న గడువును సెప్టెంబర్ 30 వరకు పెంచింది. ఆ తరువాత మరోసారి నవంబర్ 30, 2025 వరకు పొడిగించింది. అయినా.. అంచనాలతో పోలిస్తే స్పందన చాలా బలహీనంగానే ఉందని చెప్పాలి. అయితే గడువు మళ్లీ పొడిగిస్తారని కొందరు భావిస్తున్నాప్పటికీ ఇప్పటి వరకు నమోదైన సంఖ్యలు చూస్తే ఉద్యోగులు UPSపై ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో నమ్మకం పెంచుకోలేదని స్పష్టంగా అర్థం అవుతోంది.
NPSకు ప్రత్యామ్నాయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం UPSను తీసుకువచ్చింది. ఇది పాత పెన్షన్ విధానం తరహాలోనే గ్యారంటీడ్, స్థిరమైన పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందిస్తుందని ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసింది. ఈ పథకం 2025 ఏప్రిల్ 1కు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ సేవలో చేరిన ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది. సుమారు 23 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు UPS పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ పథకాన్ని స్వీకరిస్తే... ఈ సంఖ్య దాదాపు 90 లక్షలకు చేరే అవకాశం ఉందని భావించారు. కానీ పథకం ప్రారంభమై దాదాపు 8 నెలలు గడుస్తున్నా.. కేవలం 1.22 లక్షల మంది మాత్రమే UPSను ఎంచుకోవడం ఉద్యోగులు ఇంకా వేచి చూసే ధోరణిలో ఉన్నారని సూచిస్తోంది.
ఉద్యోగుల ఆందోళనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం కొంత ఉపశమనాన్ని ప్రకటించింది. UPSను ఎంచుకున్న ఉద్యోగులకు.. కొన్ని షరతులతో తిరిగి NPSకు వెళ్లే ఛాన్స్ కల్పించింది. అయితే ఈ అవకాశం ఒకేసారి మాత్రమే ఉండే విధంగా.. అలాగే నిర్ణయం మార్చుకున్న తర్వాత మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లలేని విధంగా కండిషన్స్ పెట్టింది.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన ప్రకారం.. ఉద్యోగులు పదవీ విరమణకు 12 నెలల ముందు, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణకు 3 నెలల ముందు లేదా రాజీనామా సమయంలో NPSకు తిరిగి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే తొలగింపు, శిక్షాత్మక పదవీ విరమణ లేదా క్రమశిక్షణా చర్యల కారణంగా సేవలు ముగిసిన సందర్భాల్లో ఈ వెసులుబాటు ఉండదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
అలాగే UPS కింద పెన్షన్ గ్యారెంటీకి సంబంధించిన నిబంధనలపై కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. 25 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తయిన ఉద్యోగులకు, పదవీ విరమణకు ముందు ఉన్న చివరి 12 నెలల సగటు ప్రాథమిక వేతనంలో 50 శాతం పెన్షన్గా లభిస్తుంది. తక్కువ సర్వీస్ ఉన్నవారికి దామాషా ప్రకారం పెన్షన్ అందిస్తుంది.
అయితే కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్న ఉద్యోగులకు నెలకు కనీసం రూ.10,000 పెన్షన్ హామీగా ఉంటుంది. ఉద్యోగి మరణించిన తర్వాత కుటుంబ పెన్షన్ చట్టబద్ధమైన జీవిత భాగస్వామికే వర్తిస్తుంది. అది ఉద్యోగి పెన్షన్లో 60 శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి లేనప్పుడు పిల్లలకు కుటుంబ పెన్షన్ ఇవ్వదని.. ప్రభుత్వం స్పష్టంగా తెలిపింది. ఈ నిబంధన చాలా మంది ఉద్యోగులకు ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశంగా మారింది.