UPSC Jobs: ఇంజనీరింగ్ చేసినోళ్లకి బంపర్ ఛాన్స్.. UPSC నోటిఫికేషన్ రిలీజ్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!!

UPSC ESE Vacancy 2026: UPSC ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 474. పోస్టును బట్టి డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్ (సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్), M.Sc చేసిన వారు అర్హులు. వయసు 21 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ అక్టోబర్ 16. ఆన్లైన్లో పరీక్ష ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. పూర్తి వివరాల కోసం https://upsc.gov.in/ వెబ్సైట్ను సంప్రదించవచ్చు.
యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) దేశమంతా కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఇంజినీరింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ పరీక్ష నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగాల్లో ఈ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 16.
మొత్తం 474 పోస్టులు ఉన్నాయి. అర్హత కోసం సంబంధిత విభాగంలో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. వయసు 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 సంవత్సరాలు.. ఓబీసీలకు 3 సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10 సంవత్సరాలు వయసు సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో చేయాలి. ఇప్పటికే అప్లికేషన్లు సెప్టెంబర్ 26 నుంచి ప్రారంభం కాగా.. చివరి తేదీ అక్టోబర్ 16 వరకు ఉంది. ఫీజు ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ మహిళలకు లేదు. మిగతా వారికి 200 రూపాయలు. ఎంపిక ప్రక్రియ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా జరుగుతుంది. ESE ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష తేదీ 2026, ఫిబ్రవరి 6. పూర్తి వివరాలకు UPSC వెబ్సైట్ https://upsc.gov.in/ ని సంప్రదించండి.
ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలో ప్రశ్నలు మల్టిపుల్ ఛాయిస్ రూపంలో ఉంటాయి. మొత్తం 500 ప్రశ్నలకు 500 మార్కులకు ఉంటాయి. పేపర్-1లో జనరల్ స్టడీస్ మరియు ఇంజనీరింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ 200 ప్రశ్నలు 200 మార్కులకు.. పేపర్-2లో ఎంచుకున్న ఇంజనీరింగ్ విభాగం నుంచి 300 ప్రశ్నలు 300 మార్కులకు ఉంటాయి. తప్పు సమాధానాలకు మూడో వంతు మార్కులు కట్ చేస్తారు.
మెయిన్స్ పరీక్షలో సమాధానాలు వివరణాత్మకంగా రాయాలి. మొత్తం 600 మార్కులకు ఉంటుంది. పేపర్-1 మరియు పేపర్-2లో ఎంచుకున్న ఇంజనీరింగ్ విభాగం నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఎలాంటి నెగెటివ్ మార్కులు లేవు. ఇంటర్వ్యూ 200 మార్కులకు ఉంటుంది. మొత్తం ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ కలిపి 1300 మార్కులకు ఉంటుంది.