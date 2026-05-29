/Actress: తండ్రి వేధింపులు..రూ.40 వేల జీతం కోసం అన్నీ భరించా.. స్టార్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు!

Actress:సోషల్ మీడియాలో తన ప్రత్యేక శైలితో ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలిచే ఉర్ఫీ జావేద్ తాజాగా తన జీవితంలోని కష్టకాలం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. నేడు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సెలబ్రిటీగా ఉన్న ఆమె ఒకప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పింది.
తండ్రి ప్రవర్తన కారణంగా చిన్న వయసులోనే ఇంటిని వదిలి బయటకు రావాల్సి వచ్చిందని ఆమె తెలిపింది. జీవనం సాగించడానికి ఢిల్లీలో ట్యూషన్లు చెప్పడంతో పాటు కాల్ సెంటర్లో కూడా పనిచేసినట్లు గుర్తు చేసుకుంది. ఆ సమయంలో తన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియక చాలా ఆందోళన చెందేదాన్నని చెప్పింది.
ఫ్యాషన్పై ఆసక్తి ఉండటంతో కొత్త తరహా దుస్తులను రూపొందించి వాటికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ప్రారంభించింది. అదే ఆమె జీవితానికి మలుపు తిప్పింది. విభిన్నమైన ఆలోచనలతో చేసిన పోస్టులు వైరల్ కావడంతో ఆమెకు భారీ గుర్తింపు వచ్చింది.
ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల సంఖ్య పెరిగింది. అనేక బ్రాండ్లు ఆమెతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు వచ్చాయి. దీంతో ఆమె ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం బ్రాండ్ ప్రచారాలు, సోషల్ మీడియా కార్యక్రమాల ద్వారా నెలకు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నట్లు తెలిపింది.కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగితే విజయాన్ని సాధించవచ్చని ఉర్ఫీ జావేద్ కథ మరోసారి నిరూపించింది. సాధారణ ఉద్యోగాల నుంచి ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకునే స్థాయికి చేరుకుంది.
సోషల్ మీడియా స్టార్
తర్వాత నటిగా గుర్తింపు పొందాలనే ఆశతో ముంబై వెళ్లింది. అక్కడ సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసింది. అయితే ఆశించిన అవకాశాలు రాకపోవడంతో టెలివిజన్ రంగంలో అడుగుపెట్టింది. కొన్ని సీరియల్స్లో నటించే అవకాశం వచ్చినా ఎక్కువగా చిన్న పాత్రలే దక్కాయని తెలిపింది.టీవీ రంగంలో పనిచేసే సమయంలో ప్రధాన పాత్రలు చేసే వారికి మాత్రమే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం లభించేదని ఉర్ఫీ చెప్పింది. సహాయక పాత్రలు చేసే వారిని చాలా సందర్భాల్లో పట్టించుకోరని ఆమె అభిప్రాయపడింది. అయినప్పటికీ జీవనం కోసం ఆ పాత్రలు చేయాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించింది. ఆ రోజుల్లో నెలకు సుమారు రూ.40 వేల వరకు సంపాదించేదాన్నని చెప్పింది.