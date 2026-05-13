Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. సింగూరు పైప్‌లైన్‌కు మరమ్మతులు, ఈ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా బంద్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 13, 2026, 07:25 AM IST|Updated: May 13, 2026, 07:25 AM IST

Urgent 24 Hour Water Disruption in Hyderabad : హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. ఒక వైపు  ఎండల వల్ల నీటి నిల్వలు తగ్గుతున్న తరుణంలో.. మరోవైపు ప్రాజెక్టుల మరమ్మతుల కారణంగా నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. సింగూరు ప్రాజెక్టు కింద ఉన్న ప్రధాన పైప్లైన్ లో అత్యవసర మరమ్మతులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. ఈ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి, నీటి వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సివరేజి బోర్డు (HMWSSB) కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. హైదరాబాద్ సింగూర్ ప్రాజెక్టు చెందిన సింగపూర్, ఖానాపూర్ మధ్య ఉన్న 1200 మిల్లి మీటర్ల మెయిన్ పైప్ లైన్ లో లీకేజీ ఏర్పడింది.  

 ఈ నేపథ్యంలో HMWSSB అత్యవసర పైప్ లైన్ మరమ్మతులు చేపడుతుంది. దీంతో హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది.   

మరమ్మతుల కారణంగా నార్సింగి, కోకాపేట్, గండిపేట్, మంచిరేవుల, పుప్పాలగూడ, ఖానాపూర్, మణికొండ, షేక్ పేట్ రిజర్వాయర్ పరిధిలోకి వచ్చే ప్రాంతాల్లో నేటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది.   

 దీంతోపాటు భోజగుట్ట రిజర్వాయర్ కమాండ్ ఏరియాలకు వచ్చే ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుందని మంగళవారం వాటర్ బోర్డు పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోనే ప్రజలు ఇబ్బందులు కుండా ఉండటానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.   

ఇక జలమండలి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసేందుకు కార్యకలాపాలు, నిర్వహణ అధికారులను ఆదేశించారు. నీటి సరఫరా పూర్తిగా పునరుద్ధరించే వరకు ఈ ప్రాంతాల వారు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

