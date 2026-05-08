  Balakrishna News: బాలయ్యపై మనసు పారేసుకున్న బాలీవుడ్ బ్యూటీ..ఆయన వయసుతో పనేముంది అంటున్న బోల్డ్ హీరోయిన్!

Balakrishna News: బాలయ్యపై మనసు పారేసుకున్న బాలీవుడ్ బ్యూటీ..'ఆయన వయసుతో పనేముంది' అంటున్న బోల్డ్ హీరోయిన్!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 08, 2026, 03:33 PM IST|Updated: May 08, 2026, 03:33 PM IST

Urvashi Rautela Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ మాస్ పవర్‌కు బాలీవుడ్ భామలు సైతం ఫిదా అవుతున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఊర్వశి రౌటెలా.. బాలయ్య బాబుపై చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వయసు వ్యత్యాసంపై వస్తున్న ట్రోల్స్‌కు చెక్ పెడుతూ, బాలయ్య వ్యక్తిత్వం గురించి ఆమె ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

గతేడాది 'డాకు మహారాజ్' చిత్రంలోని 'దబిడి దిబిడి' సాంగ్ విడుదలైనప్పుడు, తనకంటే 33 ఏళ్లు పెద్దవారైన బాలయ్యతో రొమాన్స్ చేయడంపై ఊర్వశి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంది.

దీనిపై ఆమె తాజాగా స్పందిస్తూ.. "బాలకృష్ణ వంటి లెజెండరీ నటుడితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం నా అదృష్టం. సినిమా అంటేనే వినోదం, అక్కడ వయసుతో పనేముంది? కేవలం పాటలోనే కాదు, సినిమాలో మా మధ్య వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు కూడా నెక్స్ట్ లెవల్‌లో ఉన్నాయి కదా" అని క్లారిటీ ఇచ్చింది.

బాలయ్య వ్యక్తిత్వం గురించి చెబుతూ ఊర్వశి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టింది. గతేడాది వ్యాలెంటైన్స్ డే (ప్రేమికుల రోజు) నాడు తనకు మొదటి విషెస్ చెప్పింది బాలయ్యేనని వెల్లడించింది. ఆయన ఎప్పుడూ సీరియస్‌గా ఉంటారనేది కేవలం అపోహ మాత్రమేనని, సెట్స్‌లో ఆయన అందరితో చాలా సరదాగా ఉంటారని, ముఖ్యంగా ఆయనలో ఒక చిన్న పిల్లాడి మనస్తత్వం దాగి ఉందని కొనియాడింది.

సినిమా ఈవెంట్లలో బాలయ్య మైక్ లేదా ఫోన్ గాల్లోకి ఎగరవేసే స్టైల్ తనకు చాలా ఇష్టమని ఊర్వశి చెప్పింది. అలాగే ఆయన చేసే పనులు చూడటానికి ఎంతో ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంటాయని, అందుకే ఫ్యాన్స్ ఆయనను అంతగా ఆరాధిస్తారని పేర్కొంది. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినప్పటికీ, సాధారణ వ్యక్తుల కంటే ఆయన ఎంతో సింపుల్‌గా ఉంటారని ప్రశంసించింది.

