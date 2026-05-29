Urvashi Rautela: స్టార్ హీరోయిన్ల ముందర మోకాళ్లపై కూర్చున్న బాలకృష్ణ హీరోయిన్.. ఏమనిందంటే!

Written ByVishnupriya
Published: May 29, 2026, 12:41 PM IST|Updated: May 29, 2026, 12:41 PM IST

Urvashi Rautela:79వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఊర్వశి రౌతేలా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఖరీదైన డ్రెస్‌తో ఆకట్టుకున్న ఆమెపై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఏఐ ఫోటోలపై ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే 79వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇటీవల ముగిసింది. ఈ వేడుకలో ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు చెందిన నటీనటులు, దర్శకులు, సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. రెడ్ కార్పెట్‌పై తమ ప్రత్యేక స్టైల్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. భారతదేశం నుంచి పలువురు ప్రముఖ నటీమణులు కూడా ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు.

ఊర్వశి రౌతేలా వార్తలు

ఈ ఏడాది కేన్స్ ఫెస్టివల్‌లో బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశి రౌతేలా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆమె ధరించిన డ్రెస్, ఆమె లుక్ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ రూపొందించిన ప్రత్యేక క్రిస్టల్ గౌనులో ఆమె రెడ్ కార్పెట్‌పై నడిచారు. నీలిరంగు డ్రెస్‌పై మెరిసే క్రిస్టల్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.  

రెడ్ కార్పెట్

ఈ డ్రెస్ తయారీ కోసం డిజైనర్లు మరియు కళాకారులు చాలా నెలలు శ్రమించినట్లు సమాచారం. ఊర్వశి ఈ ప్రత్యేక దుస్తుల్లో పాల్గొనడంతో ప్రపంచ మీడియా దృష్టిని కూడా ఆకర్షించారు. రెడ్ కార్పెట్ కార్యక్రమంతో పాటు ఫ్రాన్స్‌లోని అందమైన ప్రదేశాల్లో ఆమె చేసిన ఫోటోషూట్ చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.  

ఐశ్వర్య రాయ్

అయితే కేన్స్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా మరో వివాదం కూడా చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో కొందరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సాయంతో ఒక ఫోటోను రూపొందించి వైరల్ చేశారు. ఆ ఫోటోలో కొంతమంది ప్రముఖ భారతీయ నటీమణులను ఒక వరుసలో చూపిస్తూ, మరికొందరిని వారి ముందు మోకాళ్లపై ఉన్నట్లు చూపించారు. ఆ జాబితాలో ఊర్వశి రౌతేలా పేరు కూడా ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది.  

అలియా భట్

ఈ ఫోటో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందించారు. కొందరు దీనిని సరదాగా తీసుకోగా, మరికొందరు ఇది నటీమణులను అవమానించే ప్రయత్నమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఊర్వశి రౌతేలా తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా స్పందించారు. ప్రతి నటికి తనకంటూ ప్రత్యేక ప్రయాణం ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. సినీ రంగంలో విజయాన్ని సాధించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో కష్టపడతారని చెప్పారు. మహిళలను ఒకరితో ఒకరిని పోల్చడం సరైన పద్ధతి కాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అభిమానుల మధ్య వివాదాలు సృష్టించే పోస్టులు చేయడం కంటే వారి ప్రతిభను గౌరవించాలని సూచించారు.  

దీపికా పదుకొణె

ఇలాంటి పోలికలు, విమర్శలు సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వవని ఊర్వశి అన్నారు. ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించడం ముఖ్యమని, ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆపాలని కోరారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పలువురు అభిమానులు మరియు నెటిజన్లు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.

