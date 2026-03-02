English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.

chiranjeevi daughter in dubai: తన కోసం చాలా మంది చేస్తున్న మెస్సెజ్ లు, వాట్సాప్ లు చూసి చాలా ఆనందంగా ఉందని, మీ అందరి బెస్సింగ్స్ తో క్షేమంగా ఉన్నానని చిరు తనయా శ్రీజ పెట్టిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అంతకు ముందు మెగా అభిమానులు మాత్రం చిరు కూతురు ఏవిధంగా ఉందో అని తెగ టెన్షన్ పడిపోయారు.
 
అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై ముప్పెట దాడికి దిగాయి. దీంతో  మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రస్థాయికి చేరాయి. ప్రపంచ జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. మరోవైపు ఎక్కడికక్కడ ఇరాన్ దగ్గరలోని దేశాల్లో విమానాల రాకపోకల్ని నిలిపివేశాయి.

ఇక ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ  హతం అవ్వడంతో ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా పెరిగి పోయాయి.ఖమేనీ  మద్దతు దారులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రోడ్ల మీదకు వచ్చి మరీ నిరసనలకు దిగుతున్నారు. ఈ పరిణామాలతో యూఎస్ మరింతగా అప్రమత్తమైంది.

ఇప్పటికే ఇరాన్ తాను ఇంతకింత పగతీర్చుకుంటామని కూడా ప్రకటించింది. దీంతో ఈ యుద్దం రాను రాను ఏవైపుకు వెళ్తుందో అని ప్రపంచ దేశాలు వణికిపోతున్నాయి.ఈ క్రమంలో దుబాయ్ లో కూడా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇక పలువురు సెలబ్రీటీలు, తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్నారు. తాజాగా.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి శ్రీజ దుబాయ్ లో తాను బాగానే ఉన్నట్లు తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టారు.

చిరు చిన్న కూతురు శ్రీజ దుబాయ్ లో ఉంటున్నారు.  కళ్యాణ్ దేవ్ ను శ్రీజ  రెండొ పెళ్లి చేసుకున్నారు తన ఇద్దరు బిడ్డలు నివృత్తి, నావిష్క దుబాయ్ లో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దుబాయ్ లో దాడులు నేపథ్యంలో మెగా ఫ్యాన్స్, కుటుంబ సభ్యులు శ్రీజ ఏవిధంగా ఉందో అని టెన్షన్ పడ్డారు. 

అనేక మంది శ్రీజకు ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ లు, మెస్సెజ్ లు చేశారు. దీంతో శ్రీజ తాను సెఫ్ ప్లేస్ లో ఉన్నానని, మీ ఆదారాభిమానాలకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ పెట్టారు. తన కోసం పోస్ట్ లు, మెస్సెజ్ లు చేసిన వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.  అదే విధంగా తొందరగా దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణ పరిస్థితులు కంట్రోల్ కావాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్ టెన్షన్ కు ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.  

 మరోవైపు శ్రీజ గతంలో తన స్నేహితురాలు స్వాతి నిమ్మగడ్డతో కలసి సీసా స్పేసేస్ సెంటర్ అనే స్కూల్ ని ప్రారంభించారు. చిన్న పిల్లలకు చదువుతో పాటు వారి ఫిట్నెస్ కూడా కోచింగ్ ఇచ్చేలా దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు.  టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా కూడా పార్ట్నర్ గా చేరిన విషయం తెలిసిందే. 

