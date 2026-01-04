English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venezuela Crisis: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి వెనుక అసలు కారణాలేంటి..? ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో వెనిజులా వాటా ఎంత..?

Venezuela Crisis: వెనిజులా పైన అమెరికా చేసిన సైనిక దాడిపై ప్రపంచ మార్కెట్లలో(Trillion Dollars) ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే  అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఒకవైపు వెనిజులా పైన చేసిన దాడిని కేవలం  తమ దేశంపై జరుగుతున్న కుట్రలను  అడ్డుకునేందుకు వెనిజులా అధ్యక్షుడు మదురోపై తీసుకున్న చర్యగా, దీన్ని ఒక సాధారణ అరెస్టుగా మాత్రమే పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు వెనిజులా ఉన్న ఆయిల్  ఉత్పత్తి రంగంలో అమెరికన్ కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెడతాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే  ఈ దాడి వల్ల వెనిజులాలో ఉన్న అపారమైన ఆయిల్  నిక్షేపాలు(Oil Reserves) అమెరికా కంపెనీలకు లభించే అవకాశం ఏర్పడింది. 
అమెరికా జీడీపీతో సమానమైన వెనిజులా చమురు నిక్షేపాలు: వెనిజులాలో మొత్తం 17.3  ట్రిలియన్ డాలర్ల నిక్షేపాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశంగా వెనిజులా పేరు ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం 303 బిలియన్ బ్యాలెన్స్ చమురు నిక్షిప్తమై ఉంది. ఇది మొత్తం ప్రపంచ నిల్వలో 20 శాతంగా చెప్పవచ్చు.  ప్రస్తుతం ఒక బ్యారెల్ చమురు ధర 57 డాలర్లు ఉంది. ఈ లెక్కన చూస్తే దీని విలువ సుమారు 17.3  ట్రిలియన్ డాలర్లుగా చెప్పవచ్చు.  అంటే ఈ చమురు విలువ  దాదాపు  అమెరికా, చైనా జీడీపీతో  సమానంగా చెప్పవచ్చు.

అమెరికాకు వెనిజులా చమురు ఎందుకు అవసరం? వెనిజులా చమురు భారీ రకం, అంటే దీని నుంచి పెట్రోల్ ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. కేవలం పెట్రోల్ డీజిల్ మాత్రమే కాదు దీని నుంచి  ఇతర పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను, ముఖ్యంగా  రోడ్ల నిర్మాణంలో ఉపయోగించే తారు, ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ (Jet fuel), బంకర్ ఫ్యూయల్ (షిప్పులకు వాడేది)  పెద్ద ఎత్తున వాడవచ్చు. అమెరికా భూభాగం పైన ఉత్పత్తి అయ్యే చమురు తేలికపాటి రకంది కావడం వల్ల  ఇందులో నుంచి ఎక్కువగా ఉత్పత్తులను తయారు చేయలేరు. దీంతో అమెరికా రిఫైనరీలకు వెనిజులాలో లభించే ఈ భారీ చమురు అత్యవసరం అవుతుంది. 

నిజానికి 1970 సంవత్సరంలో ప్రపంచంలోనే ఆయిల్ ఉత్పత్తిలో వెనిజులా ఉత్పత్తి దాదాపు ఏడు శాతంగా ఉండేది. రోజుకు 30 లక్షలకు పైగా బ్యారల్స్ ఉత్పత్తి జరిగేది. అనంతరం వెనిజులాలో ఏర్పడిన మదురో ప్రభుత్వం  అమెరికన్  చమురు కంపెనీలను జాతీయం చేయడంతో, ఆ దేశం పైన మొదటి నుంచి అమెరికా గుర్రుగా ఉంది అని చెప్పవచ్చు.  

దానికి తోడు  వెనిజులాపైన  అమెరికా ఆంక్షలు విధించడంతో, ఇతర దేశాలు వెనిజులా నుంచి  చమురును దిగుమతి చేసుకోవడం ఆపేశాయి. ఫలితంగా రోజుకు 11 లక్షల బ్యారల్స్ మాత్రమే వెనిజులా నుంచి  ఉత్పత్తి అవుతుంది. అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు ఫలితంగా వెనిజులాలో  కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇతర దేశాలకు చెందిన కంపెనీలు వెనకడుగు వేశాయి. అలాగే పెట్టుబడులు లేకపోవడంతో పాటు, ఇతర దేశాలకు దిగుమతులు కూడా తగ్గిపోయాయి. ఫలితంగా వెనిజులాలోని  చమురు రంగం పూర్తిగా క్షీణించింది. 

వెనిజులాలో పెట్టుబడి పెడతాం ట్రంప్ ప్రకటన అయితే ప్రస్తుతం వెనిజులా అధ్యక్షుడు మధుర అరెస్టు తర్వాత డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ ఇకపై ఆ దేశంలో అమెరికా కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెడతాయని ప్రకటన చేశారు దీంతో అమెరికా భవిష్యత్తులో వెనిజులాపై  విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.    

ట్రంప్ సైనిక చర్యపై సర్వత్ర నిరసనలు: అయితే  ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఆ దేశంలోని  సెనేట్ లో  ప్రకంపనలు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. నిజానికి  అమెరికా ఇతర దేశాలపైన యుద్ధం చేయాలంటే అమెరికన్ కాంగ్రెస్  అనుమతి తీసుకోవాలి. కానీ ట్రంప్ ఎలాంటి అనుమతి లేకుండానే వెనిజులాపై  సైనిక దాడికి దిగారు.  దీనిపై ట్రంప్ సొంత వర్గం రిపబ్లికన్లు సైతం  విమర్శిస్తున్నారు.ఐక్యరాజ్యసమితి   ప్రధాన కార్యదర్శి అంటోనియో గుటెర్రస్  సైతం అంతర్జాతీయ చట్టాలను అమెరికా ఉల్లంఘించిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.ఇక అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ సైతం  ఈ సైనిక దాడి అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

ఇక జర్మనీ కూడా  ఇతర దేశాల్లో అధికారాలను కూల్చే  తన పాత విధానాన్ని అమెరికా  ఇంకా మార్చుకోలేదని  విమర్శించింది. అయితే ఈ పరిణామం  వల్ల వెనిజులాలో తక్షణమే  అమెరికన్ కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టి చమురు ఉత్పత్తిని పెంచుతాయా అనేది సందేహంగా మిగిలింది.ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధర చాలా తక్కువగా ఉంది. ఒకవేళ అమెరికన్ కంపెనీలు వెనిజులాలో  పెట్టుబడులు పెట్టి మళ్లీ రోజుకు 30 లక్షల బ్యారెల్స్  చమురు ఉత్పత్తి చేస్తే  ప్రపంచ మార్కెట్లలో ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల అమెరికన్  ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు తమ పెట్టుబడుల పైన నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.  మరి దీర్ఘకాలికంగా అమెరికా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

