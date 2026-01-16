English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • US vs Denmark: డెన్మార్క్ గ్రీన్‌ ల్యాండ్‌ను కాపాడుతుందా? అమెరికా సైన్యంతో పోలిస్తే దాని సైన్యం బలం ఎంత?

US vs Denmark: డెన్మార్క్ గ్రీన్‌ ల్యాండ్‌ను కాపాడుతుందా? అమెరికా సైన్యంతో పోలిస్తే దాని సైన్యం బలం ఎంత?

US vs Denmark Military Comparison:గ్రీన్ లాండ్ దక్కించుకోవడమే తామ ముఖ్య లక్ష్యమని తెగేసి చెప్పిన అమెరికా అధ్యక్షుడు.. అవసరమైతే సైన్యాన్ని కూడా దింపుతామని వైట్ హౌస్ హెచ్చరించడం కూడా సంచలనం రేపింది. రష్యా, చైనాలను అడ్డుకోవడానికి ఈ ద్వీపం తమకు అవసరమని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అయితే గ్రీన్ ల్యాండ్ అమ్మకానికి లేదని డెన్మార్క్, ఐరోపా దేశాలు స్పష్టం చేస్తూనే ఉన్నాయి. నేపథ్యంలో డెన్మార్క్.. అమెరికా రెండు సైన్యాలలో ఏది అత్యంత శక్తివంతమైంది తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 గ్రీన్ ల్యాండ్ తనకు కావాల్సిందే అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేస్తున్నారు. మరోవైపు డెన్మార్క్ తో పాటు యూరప్ దేశాలు ఈ గ్రీన్ ల్యాండ్ అమ్మకానికి లేదని స్పష్టం చేశాయి. సరిహద్దుల విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే ఊరుకోబమని యూరప్ నేతలు అమెరికాకు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చాయి.  

2 /5

 అయితే చైనా రష్యాలను అడ్డుకోవడానికి ఈ ద్వీపం తమకు అవసరమని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అవసరమైతే సైన్యాన్ని కూడా వాడతామని వైట్ హౌస్ హెచ్చరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై యూరోపియన్ దేశాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. డెన్మార్క్ మద్దతుగా ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్, నార్వే సహ ఇతర యూరప్‌ దేశాలు గ్రీన్ ల్యాండ్ కు సైనిక బలగాలను పంపుతున్నాయి.   

3 /5

 ఇప్పటికే ఫ్రాన్స్ సైనికులు గ్రీన్ ల్యాండ్ రాజధాని సూక్‌ చేరుకోగా.. జర్మనీ సైతం సైనిక బృందాన్ని మోహరించింది. నాటో దేశాల ఐక్యతను చూపించేందుకు ఈ బలగాల మోహరింపు అని సమాచారం. అయితే డెన్మార్క్ అమెరికా ఈ రెండిటిలో ఎవరి సైనిక శక్తి పెద్దది?. 2025 పవర్ ర్యాంకింగ్‌లో డెన్మార్క్ 154 దేశాలలో 45వ స్థానం కైవసం చేసుకుంది. అయితే యూఎస్ మాత్రం అగ్రస్థానంలో కొనసాగింది. సైనిక విషయానికి వస్తే అమెరికాకు 341 మిలియన్లు ఉన్నారు. ఇక డెన్మార్క్ విషయానికి వస్తే 5.97 మిలియన్ల సైన్యం ఉంది.  

4 /5

 ఇక జనాభా విషయానికి వస్తే 150 మిలియన్లు అమెరికాలో ఉండగా డెన్మార్క్ లో దాదాపు 2.63 మిలియన్లు ఉన్నారు. ఇక డెన్మార్క్ లో 20వేల యాక్టివ్ దళాలు, 12 రిజర్వు దళాలు, 51 వేల పారా మిలటరీ ఉండగా యూఎస్ లో 1.3 మిలియన్లకు పైగా యాక్టివ్ దళాలు 7,99,500 రిజర్వ్ దళాలు ఉన్నాయి.  రక్షణ బడ్జెట్ వచ్చేసి 7.23 బిలియన్ డాలర్లు అయితే యుఎస్ 895 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది. రక్షణ శాఖ బడ్జెట్ విషయానికొస్తే రెండు దేశాల్లో ఎక్కువ వ్యత్యాసం కలిగి ఉంది. మొత్తం 117 విమానాలు ఉండగా.. 31 యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి. అమెరికాకు 13వేల కు పైగా విమానాలు ఉన్నాయి   

5 /5

 ఇక సైనిక ఆయుధాల్లో అమెరికా వద్ద 4 వేలకు పైగా ట్యాంకులు ఉంటే డైనమాకు వద్ద కేవలం 44 ట్యాంకులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అయితే డెన్మార్క్ వద్ద ఎనిమిది మొబైల్ రాకెట్ లాంచర్లు ఉండగా.. అమెరికాకు 633 ఉన్నాయి. జనవరి కొత్త 19 ఫిరంగిలు ఉండగా.. అమెరికా వద్ద 671 ఫిరంగి ఉన్నాయి. నావిక దళానికి విషయానికి వస్తే డెన్మార్క్ వద్ద 50 ఉండగా అమెరికా వద్ద 440 నౌకలు ఉన్నాయి డెన్మార్క్ వద్ద ఎలాంటి క్రూయిజ్‌లు లేవు.. జలాంతర్గాముల కూడా లేవు.. కానీ అమెరికా వద్ద 11 నౌకలు 70 జలాంతర్గాలు ఉన్నాయి.

US vs Denmark military comparison Greenland crisis news US military power Denmark army strength America vs Denmark army

Next Gallery

Prabhas: ప్రభాస్‌ను నిండా ముంచేసిన నేచురల్ స్టార్ నాని.. మరి ఇంత ఘోరమా!