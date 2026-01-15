US vs Iran Military Strengths Comparison: అమెరికా ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. నిరసనకారులపై జరుగుతున్న హింసను అడ్డుకుంటామని అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష సైనిక చర్యకు కూడా అమెరికా సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. పశ్చిమాసియాలోని యూఎస్ స్థావరాల నుంచి వందలాది యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లు, ఎయిర్ ట్యాంకర్లను కూడా ఇరాన్ దిశగా కదులుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే యుద్ధం వస్తే రెండు దేశాల్లో ఏ సైనిక శక్తి అతి పెద్దది? ఖమేనీ ప్రభుత్వం నిజంగా డోనాల్డ్ ట్రంపును ఓడించగలడా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
యూఎస్ దళాలు ఎన్ని? అమెరికన్ థింక్ ట్యాంక్ కౌన్సిల్ ఆన్ ఫారిన్ రిలేషన్స్ జూన్ 2025 నివేదిక ప్రకారం మధ్యప్రాచ్యంలో దాదాపు 40 వేల యుఎస్ దళాలు ఉన్నాయి. అనేక దేశాలలో యూఎస్ సైనిక స్థావరాలు కూడా ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసింది. ఆ స్థావరాలలో చాలా వరకు యుద్ధ ట్యాంక్లను కూడా మోహరించాయి. మధ్యప్రాచ్చ దేశాలలో ఇప్పటికే 19 స్థావరాలలో అమెరికన్ సైనికులు ఉన్నారు .
గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్.. ఇక ప్రపంచవ్యాప్త ర్యాంకింగ్ ప్రకారం అమెరికా సైనిక బడ్జెట్ 895 బిలియన్ డాలర్లు మించి ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి స్థానం సంపాదించుకుంది. ఇక ఇరాన్ విషయానికి వస్తే 16వ స్థానంతో దాదాపు 15 బిలియన్ల డాలర్లను బడ్జెట్ ఉంది. ఈ తేడా చూస్తే అమెరికాకు అధిక సాంకేతిక శక్తి, ఆధునిక ఆయుధాలు, సైనిక శిక్షణ భారీ లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది.
యాక్టివ్ మిలిటరీ.. ప్రస్తుతం అమెరికాకు యాక్టివ్ మిలిటరీ 1.3 మిలియన్ సైనికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఇరాన్ విషయానికి వస్తే 6 లక్షలకు పైగా సైనికులు ఉన్నారు . దీంతోపాటు ఇరాన్ అతిపెద్ద పారామీటర్ ఫోర్స్, రిజర్వ్లను కూడా కలిగి ఉంటాయి
ఎయిర్ ఫోర్స్.. ఎయిర్ ఫోర్స్ విషయానికి వస్తే అమెరికా 13 వేలకు పైగా మిలిటరీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కలిగి ఉంది. ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ 5వ జనరేషన్ స్టెల్త్ ఫైటర్స్ ఎఫ్ 22, ఎఫ్35 కూడా కలిగి ఉంది. ఇరాన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చిన్నది. మొత్తానికి 560 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లు కలిగి ఉంది. ఇరాన్ కు ఆధునిక క్రాఫ్ట్ లో అందుబాటులో లేవు.
నేవీ పవర్.. నేవీ పవర్ విషయానికి వస్తే కూడా అమెరికా నౌక దళం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద నావికాదళం. ఇందులో క్యారియర్లు, వినాశకర సబ్మెరైన్స్ మొత్తంగా 11 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లు, 81 డిస్ట్రాయర్లతో గ్లోబల్ బ్లూ వాటర్ ఫోర్స్ కలిగి ఉంది. ఇరాన్ గ్రీన్ వాటర్ నావికాదళాన్ని నిర్వహిస్తుంది. శత్రు నౌకలను అటాక్ చేయడానికి జలాంతర్గములు, సాయుధ స్వీడ్ బోట్లు కలిగి ఉంది.
మిస్సైల్స్.. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం యూఎస్ లో 25-30 వేల మధ్య మిస్సైల్స్ అన్ని క్యాటగిరీలవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరాన్కు అతిపెద్ద బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ఉంది. మొత్తానికి 3000 పైగా క్షిపణులు ఇరాన్ కలిగి ఉంది. న్యూక్లియర్ల విషయానికి వస్తే యూఎస్ ఒక సూపర్ పవర్. కానీ ఇరాన్ వద్ద ఎలాంటి న్యూక్లియర్ ఆయుధాలు లేవు. ఇక ట్రంప్ ఇరాన్కు గుణపాఠం చెప్పడానికి దాడి చేస్తే సైబర్ దాడులు చేసే నిపుణులు కూడా ఉన్నారు. కానీ అమెరికాని ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కోవడానికి ఇరాన్కు హిజ్బుల్లా, హౌతీల ద్వారా అమెరికా స్థావరాలు, నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు.