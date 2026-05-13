Electricity Bill: మే నెల ఎండలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. బయట వేడి తట్టుకోలేక చాలామంది ఇళ్లలో ఏసీలు ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అయితే ఏసీ వల్ల చల్లదనం ఎంత హాయిగా ఉన్నా.. నెలాఖరులో వచ్చే కరెంట్ బిల్లు మాత్రం చాలామందికి షాక్ ఇస్తోంది.
కానీ ఇప్పుడు చిన్న జాగ్రత్తతో కరెంట్ బిల్లును తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలామంది ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే కేవలం కూల్ మోడ్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ ఏసీ రిమోట్లో ఉండే “ఎకో” లేదా “ఎనర్జీ సేవింగ్” మోడ్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు.
ఈ మోడ్ ఆన్ చేస్తే ఏసీ కంప్రెసర్ అవసరానికి తగ్గట్టుగా మాత్రమే పని చేస్తుంది. గదిలో ఎంత వేడి ఉందో బట్టి యంత్రం తన వేగాన్ని మార్చుకుంటుంది. దీంతో విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుంది. నిపుణుల ప్రకారం ఇలా చేయడం వల్ల 20 నుంచి 30 శాతం వరకు కరెంట్ ఆదా అవుతుందట.
అలాగే ఏసీని 24 డిగ్రీల వద్ద ఉంచడం కూడా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలామంది 18 లేదా 20 డిగ్రీలకు ఉంచుతుంటారు. దీంతో విద్యుత్ ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ పెంచితే దాదాపు 6 శాతం వరకు కరెంట్ ఆదా అవుతుందని సమాచారం.
రాత్రి సమయంలో స్లీప్ మోడ్ ఉపయోగించడం కూడా మంచిదే. ఇది క్రమంగా ఉష్ణోగ్రతను మార్చుతూ విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీంతో చల్లదనం కూడా ఉంటుంది.. బిల్లు కూడా తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏసీ ఫిల్టర్లను శుభ్రంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. దుమ్ము పేరుకుంటే యంత్రం ఎక్కువగా పని చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఫిల్టర్లు శుభ్రం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
ఏసీతో పాటు తక్కువ వేగంతో ఫ్యాన్ వాడితే చల్లని గాలి గది మొత్తం త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. దీంతో ఏసీపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తే వేసవిలో భారీ కరెంట్ బిల్లుల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.