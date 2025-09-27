Be careful: బీ అలర్ట్.. నిద్రపోయే ముందు అదేపనిగా ఫోన్ చూస్తున్నారా..? మీ ఆరోగ్యానికి ఎంత ముప్పో తెలుసా..?

Phone Screen: ఈరోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ నిద్రపోయే ముందు గంటలు గంటలు అదేపనిగా ఫోన్ చూస్తున్నారా..? ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వెలువడే బ్లూ లైట్ కారణంగా నిద్రలేమికి దారితీస్తుంది. మీ నిద్ర నాణ్యత, మొత్తం ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. నిద్రను నియంత్రించే హార్మోన్ అయిన మెలటోనిన్ ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. మీ ఫోన్ వల్ల మీ మెదడును ఉత్తేజపరుస్తుంది. తద్వారా నిద్రపోవడం కష్టమవుతుంది.
నిద్రపోయే ముందు ఫోన్ చూడటం చాలా మంది చేస్తున్నారు. అయితే ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ నిద్రను దెబ్బతీస్తుంది. ఇది మీ నిద్ర నాణ్యతను, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తుంది. నిద్రను నియంత్రించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటుంది. ఫోన్ వాడటం వల్ల మెదడు ఉత్తేజితమవుతుంది. దాంతో నిద్రపట్టడం కష్టమవుతుంది.
సోషల్ మీడియా లేదా వార్తలు చూడటం ఒత్తిడిని, భావోద్వేగాలను పెంచుతుంది. ఇది ఆందోళనలు కలిగించి నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది. కాలక్రమేణా ఇది అలసట, దృష్టి తగ్గడం, మూడ్ మార్పులు వంటివి తెచ్చిపెడుతుంది. ఇవన్నీ నిద్ర లేకపోవడం వల్లే వస్తాయి. పడుకునే ముందు ఫోన్ వాడటం మీ ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తుంది.
ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది. ఇది నిద్ర మేల్కొనే చక్రాన్ని నియంత్రిస్తుంది. తక్కువ మెలటోనిన్ వల్ల నిద్రపట్టడం కష్టమవుతుంది. ముఖ్యంగా నిద్రవేళకు దగ్గరగా ఫోన్ వాడితే ఈ సమస్య ఎక్కువవుతుంది.
సోషల్ మీడియా స్క్రోల్ చేయడం లేదా ఏదైనా చూడటం మెదడును సక్రియం చేస్తుంది. దాంతో విశ్రాంతి తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. నిద్రపట్టే సమయం పెరుగుతుంది. ఇది నిద్ర నాణ్యతను తగ్గిస్తుంది. సోషల్ మీడియా లేదా వార్తలు ఒత్తిడి లేదా భావోద్వేగాలు కలిగించవచ్చు. ఇది ఆందోళనలు పెంచి నిద్రను పాడుచేస్తుంది. నిద్రపట్టడం కష్టమవుతుంది.
పడుకునే ముందు ఫోన్ వాడటం నిద్రలేమి వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి ప్రభావితమవుతుంది. దీర్ఘకాలంలో నిద్ర సమస్యలు వచ్చి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. మసక వెలుతురులో ఎక్కువసేపు స్క్రీన్ చూడటం కంటి ఒత్తిడి కలిగిస్తుంది. తలనొప్పి, పొడి కళ్ళు, అస్పష్ట దృష్టి వంటివి వస్తాయి. ఇది నిద్రను కష్టతరం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా కంటి ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తుంది.
నిద్రపోయే ముందు ఫోన్ వాడటం REM నిద్రను తగ్గిస్తుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తి, భావోద్వేగాలకు ముఖ్యం. తక్కువ REM నిద్ర వల్ల జ్ఞాపకశక్తి బలహీనమవుతుంది. మానసిక ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. రాత్రి ఎక్కువసేపు స్క్రీన్ చూడటం డిప్రెషన్తో ముడిపడి ఉంటుంది. నిద్రలేమి వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి. మంచి ఆరోగ్యం కోసం పడుకునే ముందు ఫోన్ వాడటం మానేయండి.