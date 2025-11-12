Usiri avakaya: వావ్.. టెస్టీ ఉసిరి ఆవకాయ.. ఈ ప్రాసెస్ పాటిస్తే చిటికేలో చేసుకోవచ్చు..

Amala Usiri Avakaya: ఉసిరి ఆవకాయను అందరు ఎంతొ ఇష్టంతో తింటారు.అయితే ఇది చేయడం చాలా కష్టమని కొంత మంది భావిస్తారు. అసలు ఉసిరి పచ్చడి ఎలా చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చలికాంలో ఉసిరి కాయలు మార్కెట్ లో ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఉసిరిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో ఉసిరిని దీపదానంగా ఇస్తారు. అయితే.. దీన్ని వంటలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు.
ఉసిరి ఆవకాయను చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంతో తింటారు.అసలు.. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా ఉసిరి కాయల్ని క్లీన్ గా వేడి నీళ్లలో వేసి ఒక 20 నిముషాల పాటు మరిగించాలి. మరోవైపు కారం, పసుపు, ఆవాల పొడి, ధన్యాల పొడి, తగినంత నూనె, ఉప్పులను సిద్దం చేసుకొవాలి.
మొదట ఉసిరి కాయల్ని వేడి నీళ్లలో మెత్తగా అయ్యే వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని కిందకు తీసి ఉసిరికాయల్ని ముక్కులుగా చేయాలి. మరీ నుజ్జు నుజ్జు కాకుండా నాలుగు ముక్కలుగా అయ్యేలా చేతిలో చేయాలి. ఆతర్వాత వీటిని ఒక గిన్నెలో వేయాలి. వీటిపైన కారం, ఉప్పు, ఆవాల పోడి, ధన్యాల పొడి, నిమ్మరసం, పచ్చి మిర్చి పెస్ట్, పొపు పెట్టిన నూనె దీనిలో వేయాలి. నీట్ గా ఉసిరితో పాటు వీటన్నింటికి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక రోజంతా ఫ్రిడ్జీలో పెట్టాలి. అప్పటికి ఉసిరి కాయల కారం బాగా నూనె ఊరి మిగతాపదార్థాలతో చక్కగా మిక్స్ అయ్యిపోతుంది. ఆ తర్వాత మరల ఉసిరికాయల పచ్చడిని బైటకు తీసి మరోసారి నీట్ గా కలపాలి. దీన్ని నెమ్మదిగా ఒక గాజు గ్లాసులో వేసుకుని మనకు కావాల్సినట్లుడైలీ అన్నంలో లేదా చపాతీలో తినొచ్చు.
ఉసిరి ఆవకాయ ఎక్కువ రోజులు నిల్వఉండాలంటే.. దాన్ని ప్రతి వారం బైటకు తీసి. ఆతర్వాత నిమ్మరసం మిక్స్ చేయాలి. మరల నీట్ గా కల్పి జాడీని జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. ఇలా చేస్తే బుజు వంటిది పట్టదు. ఉసిరి ఆవకాయ ఆరోగ్యంకు కూడా ఎంతో మేలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. దీన్ని తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ.