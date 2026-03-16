Ustaad Bhagat Singh Sentiment:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ను వెంటాడుతున్న బ్యాడ్ సెంటిమెంట్.. పవన్ ఫ్యాన్స్ భయం అదే..!

Ustaad Bhagat Singh Sentiment: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. గబ్బర్ సింగ్ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ తర్వాత హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం కావడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ను ఈ సినిమా విషయంలో ఓ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ వెంటాడుతుంది.
Pawan Kalyan Bad Sentiments: సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే సెంటిమెంట్లకు నిలయం. ఇక్కడ తుమ్మినా..దగ్గినా.. అన్నింటిని సెంటిమెంట్ గా చూస్తారు. ఇక హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో మరో రెండు రోజుల్లో విడుదల కాబోతున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాపై ఓ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ను తీవ్రంగా భయపెడుతుంది.
అవును పవన్ కళ్యాణ్ తో ఓ హిట్ సినిమాను తెరకెక్కించిన దర్శకులు రెండో సినిమా హిట్ కొట్టలేకపోయారు. ఇందుకు త్రివిక్రమ్ ఒక్కరే మినహాయింపు. గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘బద్రి’ సినిమాను తెరకెక్కించిన పూరీ జగన్నాథ్.. రెండోసారి చేసిన ‘కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు’ సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్ కు ఫ్లాప్ ఇచ్చాడు.
అటు పవన్ కళ్యాణ్ తో అలా రెండోసారి డైరెక్ట్ చేదు అనుభవం ఎదుర్కొన్న మొదటి దర్శకుడు కరుణా కరన్. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో తొలి బ్లాక్ బస్టర్ గా హీరోగా స్టార్ స్టేటస్ తీసుకొచ్చిన సినిమాగా ‘తొలిప్రేమ’కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆ సినిమా తర్వాత వీళ్లిద్దరి కలయికలో వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కించిన ‘బాలూ ABCDEF’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ముందు తొలిసారి పవర్ స్టార్ బిరుదు చేరిన తొలి సినిమా ‘సుస్వాగతం’.ఈ సినిమాను భీమినేని శ్రీనివాస రావు. సుస్వాగతం వంటి సెన్సిబుల్ మూవీ తర్వాత వీరి కలయికతో వచ్చిన ‘అన్నవరం’ సినిమా పెద్దగా నడవలేదు.
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘ఖుషీ’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందించిన ఎస్.జే.సూర్య తో ఆ తర్వాత చేసిన ‘కొమరం పులి’ సినిమా ప్రేక్షకుల తిరస్కారానికి గురైంది.
పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘గోపాల గోపాల’ వంటి యావరేజ్ హిట్ అందించిన కిషోర్ పార్ధసాని (డాలీ) దర్శకత్వంలో చేసిన ‘కాటమ రాయుడు’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘జల్సా’ వంటి హిట్ తర్వాత తర్వాత పనవ్ కళ్యాణ్ తెరకెక్కించిన ‘అత్తారింటికీ దారేది’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీ హిట్ అందించాడు త్రివిక్రమ్. ఈయన ఒక్కడే మినహాయింపు.
తాజాగా హరీష్ శంకర్ పవన్ కళ్యాణ్ తో ‘గబ్బర్ సింగ్’ సినిమాతో బంపర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందించాడు. ఆ సినిమా తర్వాత 14 యేళ్ల తర్వాత వీళ్ల కలయికతో వస్తోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’తో ఆ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ కు త్రివిక్రమ్ లా బ్రేక్ వేస్తారా లేకపోతే మిగతా దర్శకుల్లా బలైపోతారా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన సర్ధార్ గబ్బర్ సింగ్ ఉగాది కానుకగా విడుదలై డిజాస్టర్ అయింది. ఇపుడు ఉగాదికి విడుదల కాబోతున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ మూవీ ఆ సెంటిమెంట్ కూడా రిపీట్ అవుతుందా.. బ్రేక్ అవుతుందా అనేది చూడాలి.