Ustaad Bhagat Singh Review:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. పవన్ ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసాలా..!

Ustaad Bhagat Singh First Review: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ‘గబ్బర్ సింగ్’ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న మూవీ కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. రీసెంట్ గా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా వచ్చిన ఫస్ట్ రివ్యూ పై సెన్సార్ సభ్యులు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Ustaad Bhagat Singh Review:పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాక విడుదల కాబోతున్న మూడో చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. పైగా ఒకే యేడాది కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి వస్తోన్న మూడో చిత్రం కావడం విశేషమనే చెప్పాలి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ వాళ్లు U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేశారు.
2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు కమిటైన సినిమాలను ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేస్తూ విడుదల చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్. అందులో ముందుగా క్రిష్, జ్యోతికృష్ణ సంయుక్త దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారి చారిత్రక పాత్రలో నటించిన చిత్రం కావడం విశేషం.
ఆ తర్వాత సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఓజీ’ సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. పవన్ కళ్యాణ్ ను ఆయన అభిమానులు ఏ రకంగా చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ రకంగా చూపించాడు. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘ఓజీ’ మంచి వసూళ్లను సాధించింది. అంతేకాదు పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. త్వరలో ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ రాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
తాజాగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా విషయానికొస్తే.. గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత వీళ్లిద్దరి కలయికలో రాబోతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అంతేకాదు పవన్ గత సినిమాల్లో మిస్ అయిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాలో పుష్కలంగా ఉందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కలిసి చూసేలా ఈ సినిమాను హరీష్ శంకర్ క్లీన్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టేనర్ గా తెరకెక్కించినట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా ఓ తమిళ సినిమాకు రీమేక్ అన్న వార్త మాత్రం ప్రస్తావనకు రాలేదు.
‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ లో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా లు నటించారు. వీరి గ్లామర్ తో పాటు పవన్ తో వీరి స్క్రీన్ షేరింగ్ ఫ్యాన్స్ కు కిక్ ఎక్కించడం ఖాయం అంటున్నారు. అంతేకాదు చాలా రోజుల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ వేసిన మాస్ స్టెప్స్ కూడా ప్రేక్షకులను ఉర్రూత లూగించడం పక్కా అంటున్నారు. మరోసారి పవన్ నుంచి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్ సినిమా రావడం పక్కా అని ఇన్ సైడ్ టాక్. మరి సెన్సార్ వాళ్లు చెప్పినట్టే ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’తో పవన్ కళ్యాణ్ బాక్సాఫీస్ కింగ్ అనిపించుకుంటాడా లేదా అనేది వెయింట్ అండ్ సీ.