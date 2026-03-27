Ustaad Bhagat Singh OTT: ఓటీటీలోకి అప్పుడే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్..పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Ustaad Bhagat Singh OTT Release Date: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత మిక్స్ రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమాను హరి శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో, ఈ కొత్త సినిమా మీద కూడా ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. విడుదలకు ముందు నుంచే మంచి హైప్ రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ సినిమా విడుదలైన తర్వాత ప్రేక్షకుల నుండి మిక్స్డ్ స్పందన వచ్చింది. కొంతమంది ప్రేక్షకులు పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, డైలాగ్స్, మాస్ సన్నివేశాలను మెచ్చుకోగా, మరికొందరు కథ.. స్క్రీన్ప్లే పాతగా అనిపించిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సినిమాలో శ్రీ లీల, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. విలన్ పాత్రలో ప్రతిబన్ కనిపించారు. ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కే.ఎస్. రవికుమార్, గౌతమి, రావు రమేష్ వంటి నటులు నటించారు. సంగీతాన్ని దేవిశ్రీప్రసాద్.. అందించగా, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ను తమన్.. అందించారు.
సినిమా నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.150 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయినట్లు సమాచారం. విడుదలకు ముందు ఈ సినిమాకు మంచి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ జరిగింది. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాలేదు. మొదటి వారం ముగిసే సరికి కలెక్షన్స్ తగ్గిపోవడం గమనించబడింది. మరోవైపు పెద్ద సినిమాలతో పోటీ ఉండటం కూడా దీనికి ఒక కారణంగా మారింది.
ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదలపై స్పష్టత వచ్చింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ Netflix ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత సుమారు ఐదు వారాల గ్యాప్తో ఈ సినిమా ఓటీటీలో విడుదల కానుంది.
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 24 ప్రాంతంలో లేదా మే మొదటి వారంలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే..థియేట్రికల్ రన్ ఎలా కొనసాగుతుందో అనేదాని మీద ఖచ్చితమైన తేదీ మారే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
థియేటర్లలో మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చిన ఈ సినిమా, ఓటీటీలో ఎలా స్పందన పొందుతుందో ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది. ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు థియేటర్లలో సాధారణంగా నడిచినా, ఓటీటీలో మంచి ఆదరణ పొందిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అందుకే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.