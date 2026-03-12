English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Ustaad Bhagath Singh: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకు ఏపీలో ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లు.. ఒక్కో టికెట్ ఎంతంటే..!

Ustaad Bhagath Singh: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకు ఏపీలో ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లు.. ఒక్కో టికెట్ ఎంతంటే..!

Ustaad Bhagath Singh Ticket Rates: పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లు కోరినట్లు సమాచారం. బెనిఫిట్ షోల నుంచి రెగ్యులర్ షోల వరకు టికెట్ ధరలు పెరగనున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.
 
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా గురించి ఇప్పటికే అభిమానుల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరో వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లు అమలు చేయాలని నిర్మాతలు ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ అభ్యర్థన చేసిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

వచ్చే విడుదల రోజున అంటే 19వ తేదీన జరిగే బెనిఫిట్ షోల కోసం ఒక్క టికెట్ ధరను రూ.500గా నిర్ణయించేందుకు అనుమతి కోరినట్లు సమాచారం. సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలకు విడుదల రోజున బెనిఫిట్ షోలు ఉంటాయి. ఈ షోల కోసం అభిమానులు భారీగా థియేటర్లకు వస్తుంటారు. అందుకే నిర్మాతలు ఈ రేటును ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.

అలాగే రెగ్యులర్ షోల టికెట్లపై కూడా అదనపు ధరలు కోరినట్లు సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరకు అదనంగా రూ.100 పెంచాలని, అలాగే మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లలో రూ.125 అదనంగా వసూలు చేయాలని నిర్మాతలు దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.  

ఇదే విధమైన ప్రత్యేక టికెట్ రేట్లను తెలంగాణలో కూడా.. అమలు చేయాలని భావించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే అక్కడ ప్రస్తుతం కొన్ని చట్టపరమైన సమస్యలు ఉన్నందున ఇంకా స్పష్టత రాలేదని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఇటీవల పెద్ద సినిమాలకు టికెట్ రేట్లు పెంచడం సాధారణంగా మారింది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ పరిస్థితులు, ప్రేక్షకుల స్పందన వంటి అంశాలు ఈ నిర్ణయంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. టికెట్ ధరలు పెరిగితే ప్రేక్షకులు ఎలా స్పందిస్తారన్నది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది.

pawan kalyan Ustaad Bhagat Singh Ustaad Bhagat Singh ticket price Ustaad Bhagat Singh benefit show pawan kalyan new movie Ustaad Bhagat Singh Release date

