Ustaad Bhagat Singh Tickets: పవన్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్ వినిపిస్తుంది.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు టికెట్ ధరల పెంపు లేదు అని తెలుస్తోంది. నైజాం ప్రాంతంలో సాధారణ టికెట్ ధరలకే పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ విడుదల కానుంది. ఈ నిర్ణయంతో అభిమానుల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది.
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ గురించి ఒక పెద్ద అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా మార్చి 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఉగాది పండుగ సందర్భంగా విడుదల అవుతున్న ఈ సినిమా మీద ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా టికెట్ ధరల గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.
సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలు విడుదలయ్యే సమయంలో మొదటి వారం లేదా కొన్ని రోజుల పాటు టికెట్ ధరలు పెంచడం టాలీవుడ్లో సాధారణ విషయం. ముఖ్యంగా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు ప్రత్యేకంగా అదనపు చార్జీలు పెట్టడం చాలా సార్లు చూసాం. కానీ ఈసారి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మాత్రం వేరే నిర్ణయం తీసుకుంది.
నైజాం ప్రాంతంలో ఈ సినిమాను పంపిణీ చేస్తున్న మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ, అక్కడ టికెట్ ధరలను పెంచకుండా సాధారణ ప్రభుత్వ ధరలకే సినిమా ప్రదర్శించాలని నిర్ణయించింది. అంటే ప్రేక్షకులు ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా సాధారణ ధరలకే ఈ సినిమాను చూడగలరు. తెలంగాణలో గురువారం ఉదయం 7:30 గంటలకే మొదటి షో కూడా పడనుంది.
ఈ నిర్ణయం వెనుక రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయని సమాచారం. మొదటగా, గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన కొన్ని మార్గదర్శకాలను గౌరవిస్తూ న్యాయపరమైన సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడటం. రెండవది, సాధారణ ప్రేక్షకులకు కూడా సినిమా అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం. టికెట్ ధరలు పెరగకపోతే ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు వస్తారని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం ప్రభుత్వం టికెట్ ధరలు పెంచడానికి.. బెనిఫిట్ షోలకు అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం అదనపు చార్జీలు లేకుండా సినిమా విడుదల అవుతోంది. దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ నిర్ణయంపై పాజిటివ్ స్పందన కనిపిస్తోంది. సాధారణ ధరలకే పవన్ కళ్యాణ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ చూడగలమని అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇక ‘గబ్బర్ సింగ్’ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ – హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ మరోసారి కలిసి రావడం వల్ల ఈ సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఉగాది కానుకగా విడుదల అవుతున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఓపెనింగ్స్ సాధించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.