  • Pawan Kalyan Recent Movies Pre Release Business:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సహా పవన్ కళ్యాణ్ రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Ustaad bhagat Singh Pawan Kalyan Recent Movies Pre Release Theatrical Business: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో  పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన మూవీ కావడంతో ఈ సినిమాపై పవన్ అభిమానుల్లో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ తో పాటు గత చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. పవన్ కళ్యాణ్ అపుడు ‘గబ్బర్ సింగ్’ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర గర్జిస్తే.. ఇపుడు ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ గా మరోసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర బరిలో దిగుతున్నాడు.  ఈ సినిమా మొత్తం థియేట్రికల్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 132 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

ఓజీ..  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఓజీ’. అంతేకాదు ఈ సినిమా పవన్ కెరీర్ లో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా తెలుగులో 172.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.   

హరి హర వీరమల్లు.. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా క్రిష్,జ్యోతికృష్ణ ఇద్దరు కృష్ణులు డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా హరి హర వీరమల్లు’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.    

బ్రో ది అవతార్..   పవన్ కళ్యాణ్, సాయి దుర్గా తేజ్ మేనమామ, మేనల్లుడు కలిసి నటించిన  చిత్రం ‘బ్రో’. ఈ మూవీ పవర్ స్టార్ దేవుడి పాత్రలో కనువిందు చేశారు. ‘బ్రో’ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  రూ. 97.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.   

భీమ్లా నాయక్..  పవన్ కళ్యాణ్, రానా ముఖ్యపాత్రలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘భీమ్లా నాయక్’. సాగర్ చంద్ర డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 107 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. 

వకీల్ సాబ్..  శ్రీరామ్ వేణు డైరెక్షన్ లో  దిల్ రాజు నిర్మాణంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘వకీల్ సాబ్’. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో రిలీజైన  ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రం రూ. 89 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. 

అజ్ఞాతవాసి..  త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో  జల్సా, అత్తారింటికీ దారేది సినిమాల తర్వాత  వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మూడో సినిమా ‘అజ్ఞాతవాసి’. ఈ  చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  రూ. 120 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.

కాటమ రాయుడు..  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన ‘కాటమ రాయుడు’. కిషోర్ పార్ధసాని అలియాస్ డాలీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 85 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.  

