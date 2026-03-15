Raashi Khanna: సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుందని తెలుసు..సెట్స్ లో చెప్పలేకపోయా.. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా హీరోయిన్ ఆవేదన..

Raashi Khanna comments: టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా ఇటీవల చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి. ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం “తెలుసు కదా” ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత ఫలితం నిరాశ కలిగించడంతో ఇప్పుడు ఆమె ఆశలన్నీ తన రాబోయే సినిమా “ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్” పై పెట్టుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాకు సంబంధించి ప్రమోషన్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా వరుసగా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్న రాశి ఖన్నా, ఒక ఇంటర్వ్యూలో “తెలుసు కదా” సినిమా గురించి మాట్లాడింది. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన కొన్ని విషయాలను కూడా ఆమె గుర్తు చేసుకుంది.

రాశి ఖన్నా మాట్లాడుతూ, “తెలుసు కదా సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు కొంత సందేహం ఉండేది. ఈ కథ ప్రేక్షకులకు ఎంతవరకు నచ్చుతుందో అనిపించేది. ఆ సమయంలో టీమ్‌లోని కొంతమందితో కూడా నా ఆలోచనను పంచుకున్నాను. కానీ దర్శకురాలి ఆలోచనపై గౌరవం ఉండడంతో ఆమె చెప్పిన విధంగానే పని చేస్తూ ముందుకు వెళ్లాం” అని చెప్పింది.

అయితే ఇప్పుడు సినిమా విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి చూసి తనకు అప్పటి ఆలోచన గుర్తుకు వచ్చిందని ఆమె తెలిపింది. “ఇప్పుడు వెనక్కి చూసుకుంటే నా మనసు చెప్పిన మాట నిజమే అనిపిస్తోంది. అప్పట్లో నా అభిప్రాయాన్ని ఇంకాస్త బలంగా చెప్పి ఉండాల్సిందేమో అనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనకు ముందే అనిపించే విషయం సరైందే అవుతుంది” అని ఆమె చెప్పింది.  

సాధారణంగా సినిమాలు విడుదలైన తర్వాత నటీనటులు దర్శకులను పూర్తిగా సమర్థిస్తారు. కానీ రాశి ఖన్నా మాత్రం తన అనుభవాన్ని నిర్మొహమాటంగా చెప్పడం సినిమా వర్గాల్లో చర్చగా మారింది. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.  

ఇక నీరజ కోన దర్శకత్వంలో వచ్చిన తెలుసు కదా సినిమా ఆశించిన విజయాన్ని సాధించలేకపోయింది. ఈ చిత్రం హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ కెరీర్‌లో మరో డిజాస్టర్‌గా నిలిచిందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు రాశి ఖన్నా దృష్టి మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న “ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్” సినిమా మీదే ఉంది. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తే తన కెరీర్‌కు మళ్లీ మంచి ఊపు వస్తుందని ఆమె అభిమానులు కూడా ఆశిస్తున్నారు.

