Yogi Adityanath Diet Secret: ప్రశంసలకు పరవశులవ్వరు.. కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు వెనకాడరు. కష్టనష్టాలకు అస్సలు బెదరరు.. లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్న తర్వాత శషబిషలకు చోటు ఇవ్వురు. ఈ విశిష్ట లక్షణాలే ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఆయనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని రెండుసార్లు సీఎం పీఠం అధిష్టించే అవకాశాన్ని కల్పించాయి. సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన యోగి ఆదిత్యనాథ్.. విద్యార్థి దశ నుంచే చరుకుదనాన్ని, కరకుదనాన్ని అలవర్చుకున్నారు. తాను విశ్వసించిన వాటికోసం ఎంతకైనా వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే రాజకీయ సంచలనాలకు కేంద్రం బింధువుగా మారారు. సన్యాసి నుంచి గొప్ప రాజకీయవేత్తగా ఎదిగిన యోగి ఆధిత్య నాథ్ డైట్ అండ్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తన వ్యక్తిగత జీవనంలో అత్యంత క్రమశిక్షణను పాటించే నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. 52 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆయన చూపించే శక్తి, దృఢ సంకల్పం, ఆరోగ్య క్రమబద్ధత ఆయన రోజు చట్రాన్ని పరిశీలిస్తే స్పష్టమవుతుంది. తెల్లవారుజామునే నిద్రలేవడం, యోగ సాధన, నియమిత ఆహార నియంత్రణ ఆయన జీవన విధానంలో ప్రధాన ఆధారాలు.
యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు నిద్రలేచి, కొద్ది సేపటి తర్వాత యోగాభ్యాసానికి సమయం కేటాయిస్తారు. ఉదయం 4 నుండి 5 గంటల మధ్య యోగా, ధ్యానం, శ్వాస వ్యాయామాలు చేయడం ఆయన దైనందిన అలవాటుగా ఉంటుంది. ఆ తరువాత స్నానం చేసి ప్రార్థనలకు సమయాన్ని కేటాయించటం ఆయన ఆధ్యాత్మిక నియమాలలో భాగం. ఉదయం నిద్రలేవగానే తులసితో చేసిన కషాయం త్రాగడం ఆయన ఆరోగ్య నియమాలలో మొదటి భాగం. చల్లని కాలంలో ఇది శరీరానికి రక్షణ, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని ఆయన నమ్ముతారు.
అల్పాహారానికి టీ, కాఫీ కన్నా మజ్జిగ, కషాయం, పాలు, రసాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఆయనకు అలవాటు. ముఖ్యంగా వేసవిలో మజ్జిగ ఆయనకు ప్రాధాన్య పానీయం. కొన్ని సందర్భాల్లో రాత్రి భోజనాన్ని పూర్తిగా మానేసి కేవలం పాలు మాత్రమే తీసుకుంటారు.
ఉదయం 9 గంటలకు తీసుకునే అల్పాహారంలో ఆయన సాధారణ భారతీయ, సాత్విక వంటి ఆహారాన్నే ప్రాధాన్యంగా ఇష్టపడతారు. గంజి, కాలానుగుణ పండ్లు, ముఖ్యంగా బొప్పాయి, ఉడికించిన శనగలు, పచ్చి శనగలు, పాలు ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకుంటారు.
బొప్పాయి ఆయన ఇష్టమైన పండు. జీర్ణక్రియకు ఉపయోగకరమైన ఈ పండు శరీర శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుందని ఆయన నమ్ముతారు.
మధ్యాహ్న భోజనం విషయానికి వస్తే, ఇది కూడా ఆయనకు సాత్వికత ప్రధానాంశం. తక్కువ మసాలాలు, తక్కువ నూనెతో చేసిన కూరలు, దాల్, రోటీలు, కాలానుగుణ కూరగాయలు, సలాడ్ ఆయన భోజనంలో ఉంటాయి. డ్రై ఫ్రూట్స్ను కూడా ఆయన తప్పక తీసుకుంటారు. ఇవి శరీరానికి వేడి, శక్తి, పోషణ ఇస్తాయని ఆయన నమ్మకం.
రాత్రి డిన్నర్ సమయానికి కూడా అదే విధమైన సరళత. రాత్రి 8 గంటల ముందు భోజనం పూర్తిచేయడం, ఆ సమయంలో కిచిడి, పప్పు వంటి తేలికైన ఆహారాలను మాత్రమే తీసుకోవడం ఆయన అలవాటు. నిద్రపోవడానికి ముందు శరీర జీర్ణ విధానం సులభంగా ఉండేందుకు ఆయన ఈ నియమాన్ని పాటిస్తారు. ఆయా వంటల్లో ఉప్పు, నూనె, మసాలాలు కూడా అత్యల్పంగానే ఉండే విధంగా వండిస్తారు.
రోజంతా పనిభారాన్ని నిర్వహించిన తరువాత రాత్రి 9 గంటలకు ఆయన నిద్రకు ఉపక్రమిస్తారు. పరిపూర్ణ విశ్రాంతి శరీరం, మనసు, పని సామర్థ్యానికి ముఖ్యమని ఆయన భావిస్తారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ జీవనం కేవలం ఆరోగ్య నియమం కాదు, క్రమశిక్షణ, మానసిక సమతుల్యత, ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన జీవన దృక్పథానికి ప్రతిరూపంగా ఉంటుంది.