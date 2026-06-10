వడ్డే నవీన్ భార్య
Vadde Naveen And Meena Fun Interview
ఒకప్పుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఫ్యామిలీ హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వడ్డే నవీన్, ‘పెళ్లి కోరుకున్న ప్రియుడు’ వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆయన ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రముఖ యాంకర్ సుమ నిర్వహించిన ఓ సరదా ఇంటర్వ్యూలో వడ్డే నవీన్ తన భార్య మీనాతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సుమ వారిద్దరితో రాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ నిర్వహించారు. ఈ రౌండ్లో వచ్చిన సమాధానాలు అందరినీ నవ్వించాయి.