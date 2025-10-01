Vahanamitra Status Check: వాహన మిత్ర స్కీమ్ కింద ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15,000 జమ చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇది ఆటో డ్రైవర్లతో పాటు క్యాబ్ డ్రైవర్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఈ నెల నాలుగో తేదీన వారి ఖాతాలో నేరుగా జమ చేయనుంది. అయితే అర్హులు తమ ఆధార్ కార్డుతో నంబర్ ఎంటర్ చేసి స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకునే అవకాశం ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆటో ,క్యాబ్ డ్రైవర్ల కోసం వారి ఖాతాల్లో రూ.15 వేల జమ చేయనుంది. ఇది ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు వాహన మిత్ర స్కీం కింద ఈ డబ్బు జమ చేయనుంది. అయితే అర్హులైన వారు తమ ఆధార్ కార్డు నెంబర్తో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించింది.
ముందుగా ఎన్బీఎం సైట్ ఓపెన్ చేసి అందులో అప్లికేషన్ స్టేటస్ పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో ఆటో డ్రైవర్ సేవలో అని సెలెక్ట్ చేసి మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే చాలు ఈ పథకానికి మీరు అర్హులా? కాదా? కూడా తెలిసిపోతుంది.
ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ప్రభుత్వం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం సంబంధించి దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్యాబ్ డ్రైవర్ల ఖాతాల్లో రూ.15000 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. గత నెల 17వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టి తుది జాబితా తయారు చేసింది.
ఇక దరఖాస్తుదారుడైన వివరాలను ఎంటర్ చేస్తే సులభంగా స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించింది. దీనికి ఆధార్ నెంబర్, క్యాప్చా కూడా ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ నమోదు చేయాలి. బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే మీ స్టేటస్ తెలిసిపోతుంది.
ఏపీ ప్రభుత్వం ఇదొక సామాజిక సంక్షేమ పథకంగా ఆటో, ట్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్ల కోసం ప్రారంభించింది. ఏడాది ప్రతి ఏడాది రూ.15000 వారికి జమ చేయనుంది. దీనికి కొన్ని అర్హతలు ఉంటాయి. వాటిని చెక్ చేసుకుని సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.