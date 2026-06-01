Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Vaibhav Sooryavanshi: ఒకే సీజన్‌లో 5 అవార్డులు.. ఐపీఎల్ చరిత్రను తిరగరాసిన 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ! టాటా సియెర్రా కారు, ఆరెంజ్ క్యాప్, రూ. 35 లక్షలు!

Vaibhav Sooryavanshi: ఒకే సీజన్‌లో 5 అవార్డులు.. ఐపీఎల్ చరిత్రను తిరగరాసిన 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ! టాటా సియెర్రా కారు, ఆరెంజ్ క్యాప్, రూ. 35 లక్షలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 01, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 08:43 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Awards List: రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెండోసారి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. గత ఏడాది సాధించిన విజయానికి కొనసాగింపుగా, ఈసారి కూడా వరుసగా రెండోసారి కప్‌ను గెలుచుకోవడంలో RCB విజయం సాధించింది. అయితే, ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టీనేజ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్య వంశీ మొత్తం ఐదు అవార్డులను గెలుచుకోవడమే కాకుండా, టాటా సియోర్ర కారు, రూ.35 లక్షలు బహుమతితో కూడిన ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను కూడా అందుకున్నారు. 
 

Vaibhav Sooryavanshi1/8

వైభవ్ సూర్యవంశీ

వైభవ్ సూర్యవంశీ హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశారు. ఈ 15 ఏళ్ల బ్యాట్స్‌మన్ సీజన్ మొత్తం రికార్డులను తిరగరాస్తూ భారత క్రికెట్‌లో సూపర్ స్టార్‌గా నిలిచారు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫైనల్స్‌కు చేరుకోలేకపోయినప్పటికీ, వైభవ్ సూర్యవంశీకి అవార్డుల వర్షమే కురిసింది.   

Vaibhav Sooryavanshi IPL 20262/8

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026

కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులో 16 ఇన్నింగ్స్‌లలో 48.0 సగటుతో, 237 స్ట్రైక్ రేటుతో మొత్తం 776 పరుగులు చేసే అద్భుత రికార్డును ఆయన సృష్టించారు. ఈ సీజన్‌లో ఈ క్రికెటర్ ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలను సాధించారు.  

Vaibhav Sooryavanshi awards list3/8

వైభవ్ సూర్యవంశీ అవార్డుల జాబితా

ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కునిగా ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్‌గా ఈ 15 ఏళ్ల బాలుడు నిలిచారు. సూర్యవంశీ మొత్తం 776 పరుగులతో ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను దక్కించుకోగా, రెండో స్థానంలో ఉన్న గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్లేయర్ గిల్‌ 732 పరుగులు చేశారు. ఈ ఆరెంజ్ క్యాప్ విజయం ద్వారా వైభవ్‌కు రూ.10 లక్షల  ప్రైజ్ మనీ లభించింది.  

Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap4/8

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆరెంజ్ క్యాప్

అంతేకాకుండా, ఒకే సీజన్‌లో అత్యధికంగా 521 పరుగులతో పవర్ ప్లేలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన రికార్డును కూడా వైభవ్ సొంతం చేసుకున్నారు. ఐపీఎల్ 2026లో అత్యధిక స్ట్రైక్ రేటుతో బ్యాటింగ్ చేసినందుకు గాను ఆయనకు 'ఎలక్ట్రిక్ సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది సీజన్' అవార్డు వచ్చింది. ఈ సీజన్‌లో వైభవ్ మొత్తం 237.30 స్ట్రైక్ రేటుతో పరుగులు సాధించి ఈ బహుమతిని పొందారు.  

IPL 2026 Orange Cap winner5/8

ఐపీఎల్ 2026 ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్

వైభవ్ సృష్టించిన మరో సంచలనం ఏమిటంటే.. సీజన్ మొత్తంలో 72 సిక్సర్లు కొట్టడం. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యధికం కావడం వల్ల వైభవ్‌కు మరో రూ.10 లక్షల ప్రైజ్ మనీ లభించింది. ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో SRH ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ ఉన్నారు.  

Vaibhav Sooryavanshi IPL runs6/8

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026 రన్స్

వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సీజన్' అవార్డు కూడా దక్కింది. ఈ సీజన్‌లో 25 కంటే తక్కువ ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ఆడి, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడని ఆటగాళ్ల విభాగంలో వైభవ్ విజేతగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా, సీజన్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ (MVP) గా కూడా రికార్డు సృష్టించారు.  

Emerging Player of IPL 20267/8

ఐపీఎల్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ 2026..

వైభవ్ మొత్తం 436.5 పాయింట్లు సాధించగా, ఈ అవార్డు ద్వారా ఆయనకు 1.5 మిలియన్లు లభించాయి. గతంలో ఈ రికార్డును ముంబై ఇండియన్స్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.   

Vaibhav Sooryavanshi stats8/8

వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డులు..

అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఆదివారం జరిగిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు VS గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం జరిగిన అవార్డుల వేడుకలో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు మార్మోగింది.

Tags:
Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026
Vaibhav Sooryavanshi awards list

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గుండె ఆరోగ్యం కోసం సూపర్ ఫుడ్.. రోజు ఉదయం తింటే హార్ట్ ఎటాక్ నుంచి జాగ్రత్తపడొచ్చు!

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సూపర్ ఫుడ్.. రోజు ఉదయం తింటే హార్ట్ ఎటాక్ నుంచి జాగ్రత్తపడొచ్చు!

heart Health29 min ago
2

Gujarat Titans Bus Fire Accident: గుజరాత్ టైటాన్స్ బస్సులో మంటల కలకలం..ఫైనల్ ఓటమి

Gujarat Titans bus fire1 hr ago
3

Big Breaking: జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ 2026 ఫలితాలు విడుదల.. ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా?

JEE Advanced 2026 Result1 hr ago
4

ఇటు ఎండలు, అటు పిడుగుల వానలు.. ఈరోజు కూడా ఏపీలో ఇంతే.. ఈ జిల్లాల ప్రజలు జాగ్రత్త!

Rain alert2 hrs ago
5

RCB vs GT Highlights: ఐపీఎల్ 2026 ఛాంపియన్‌గా ఆర్‌సీబీ.. ఫైనల్‌ ఫైట్‌లో గుజరాత్ చిత్తు

RCB vs GTMay 31