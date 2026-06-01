Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Awards List: రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెండోసారి టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. గత ఏడాది సాధించిన విజయానికి కొనసాగింపుగా, ఈసారి కూడా వరుసగా రెండోసారి కప్ను గెలుచుకోవడంలో RCB విజయం సాధించింది. అయితే, ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో టీనేజ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్య వంశీ మొత్తం ఐదు అవార్డులను గెలుచుకోవడమే కాకుండా, టాటా సియోర్ర కారు, రూ.35 లక్షలు బహుమతితో కూడిన ఆరెంజ్ క్యాప్ను కూడా అందుకున్నారు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశారు. ఈ 15 ఏళ్ల బ్యాట్స్మన్ సీజన్ మొత్తం రికార్డులను తిరగరాస్తూ భారత క్రికెట్లో సూపర్ స్టార్గా నిలిచారు. ఫైనల్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫైనల్స్కు చేరుకోలేకపోయినప్పటికీ, వైభవ్ సూర్యవంశీకి అవార్డుల వర్షమే కురిసింది.
కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులో 16 ఇన్నింగ్స్లలో 48.0 సగటుతో, 237 స్ట్రైక్ రేటుతో మొత్తం 776 పరుగులు చేసే అద్భుత రికార్డును ఆయన సృష్టించారు. ఈ సీజన్లో ఈ క్రికెటర్ ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలను సాధించారు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కునిగా ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్గా ఈ 15 ఏళ్ల బాలుడు నిలిచారు. సూర్యవంశీ మొత్తం 776 పరుగులతో ఆరెంజ్ క్యాప్ను దక్కించుకోగా, రెండో స్థానంలో ఉన్న గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్లేయర్ గిల్ 732 పరుగులు చేశారు. ఈ ఆరెంజ్ క్యాప్ విజయం ద్వారా వైభవ్కు రూ.10 లక్షల ప్రైజ్ మనీ లభించింది.
అంతేకాకుండా, ఒకే సీజన్లో అత్యధికంగా 521 పరుగులతో పవర్ ప్లేలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన రికార్డును కూడా వైభవ్ సొంతం చేసుకున్నారు. ఐపీఎల్ 2026లో అత్యధిక స్ట్రైక్ రేటుతో బ్యాటింగ్ చేసినందుకు గాను ఆయనకు 'ఎలక్ట్రిక్ సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది సీజన్' అవార్డు వచ్చింది. ఈ సీజన్లో వైభవ్ మొత్తం 237.30 స్ట్రైక్ రేటుతో పరుగులు సాధించి ఈ బహుమతిని పొందారు.
వైభవ్ సృష్టించిన మరో సంచలనం ఏమిటంటే.. సీజన్ మొత్తంలో 72 సిక్సర్లు కొట్టడం. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యధికం కావడం వల్ల వైభవ్కు మరో రూ.10 లక్షల ప్రైజ్ మనీ లభించింది. ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో SRH ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ ఉన్నారు.
వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సీజన్' అవార్డు కూడా దక్కింది. ఈ సీజన్లో 25 కంటే తక్కువ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడి, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడని ఆటగాళ్ల విభాగంలో వైభవ్ విజేతగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా, సీజన్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ (MVP) గా కూడా రికార్డు సృష్టించారు.
వైభవ్ మొత్తం 436.5 పాయింట్లు సాధించగా, ఈ అవార్డు ద్వారా ఆయనకు 1.5 మిలియన్లు లభించాయి. గతంలో ఈ రికార్డును ముంబై ఇండియన్స్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఆదివారం జరిగిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు VS గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం జరిగిన అవార్డుల వేడుకలో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు మార్మోగింది.