Vaibhav Sooryavanshi: నీ యవ్వ తగ్గేదేలే.. కేవలం 15 బంతుల్లోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ హాఫ్ సెంచరీ

Vaibhav Sooryavanshi: ఐపీఎల్ 2026లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం, కేవలం 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ తన బ్యాటింగ్తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బౌలర్లను వణికించాడు. 129 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్ జట్టుకు వైభవ్ కనీవినీ ఎరుగని ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. కేవలం 15 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని ఐపీఎల్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాశాడు.
యశస్వి జైస్వాల్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన వైభవ్.. మొదటి బంతి నుంచే దుమ్మురేపాడు. 129 పరుగుల లక్ష్యం చిన్నదే అయినా, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆ లక్ష్యాన్ని మరింత చిన్నదిగా చేసేశాడు. ముఖ్యంగా మ్యాట్ హెన్రీ, ఖలీల్ అహ్మద్ వంటి సీనియర్ బౌలర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. పవర్ ప్లే ముగిసేలోపే మ్యాచ్ రాజస్థాన్ వైపు మారింది. వైభవ్ తన ఇన్నింగ్స్లో 4 ఫోర్లు, 5 భారీ సిక్సర్లు బాదాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ సాధించిన ఈ 15 బంతుల హాఫ్ సెంచరీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ చరిత్రలో మూడవ అత్యంత వేగవంతమైనది. గతంలో 2023లో యశస్వి జైస్వాల్ 13 బంతుల్లోనే ఈ ఘనత సాధించగా.. ఇప్పుడు వైభవ్ 15 బంతుల్లో దీనిని అందుకున్నాడు. విశేషమేమిటంటే, 2025 సీజన్లో కూడా వైభవ్ గుజరాత్ టైటాన్స్పై 17 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో అతను తన సొంత రికార్డును మెరుగుపరుచుకున్నాడు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన వారిలో యశస్వి జైస్వాల్ (13 బంతులు), వైభవ్ సూర్యవంశీ (15 బంతులు), వైభవ్ సూర్యవంశీ (17 బంతులు), జోస్ బట్లర్ (18 బంతులు) ఉన్నారు. ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో వైభవ్ సూర్యవంశీ భారత ఐపీఎల్ దిగ్గజం యూసుఫ్ పఠాన్ రికార్డును సమం చేశాడు.
వైభవ్ మొత్తంగా 17 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. అన్షుల్ కంబోజ్ వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి సర్ఫరాజ్ ఖాన్ చేతికి చిక్కాడు. అప్పటికే రాజస్థాన్ గెలుపు ఖాయమైపోయింది. గత సీజన్లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన ఈ బుడ్డోడు.. ఇప్పుడు మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుకున్నాడు.
వైభవ్ ఆడుతున్న తీరు చూస్తుంటే ఐపీఎల్ 2026లో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలు కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 12.1 ఓవర్లలోనే టార్గెట్ను అందుకుంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చిత్తుగా ఓడిపోయింది.