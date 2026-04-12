Vaibhav Suryavanshi IPL Salary: ఐపీఎల్‌లో 15 ఏళ్ల బుడ్డోడు సూర్యవంశీ ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా? 2 నెలలు స్కూల్‌కు వెళ్లకపోతే రూ.కోట్ల డబ్బు!

Vaibhav Suryavanshi Salary IPL 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్‌లో కొత్త సునామీగా విరుచుకుపడుతున్న యువ కెరటం వైభవ్ సూర్యవంశీ, తన బ్యాటింగ్‌తో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. అయితే అతను కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026లో యువ సంచలనం, రాజస్థాన్ రాయల్స్ స్టార్‌ బ్యాటర్‌గా ఎదిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ తన ఆటతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌ను ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఇటీవలే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో.. వైభవ్ కేవలం 26 బంతుల్లో 78 పరుగులను రాబట్టి రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు విజయానికి కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌తో 15 ఏళ్ల బిహార్ కుర్రాడు మరోసారి తన ప్రతిభను చాటాడు. ఇప్పుడు అతని గురించే క్రికెట్ అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. 

అయితే వైభవ్ సూర్యవంశీని ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు రూ.1.10 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించిన వైభవ్.. ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ.15 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నాడని క్రికెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

కొన్ని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం మేరకు.. లీగ్ దశలో వైభవ్ సూర్యవంశీ 14 మ్యాచ్‌లకు కాంట్రాక్ట్ వాటాను లెక్కిస్తే, అది ఒక్కో మ్యాచ్‌కు సుమారుగా రూ.7.85 లక్షలు ఉంటుంది. 

ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం.. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్‌కు అదనంగా రూ.7.50 లక్షల మ్యాచ్ ఫీజు బీసీసీఐ చెల్లిస్తుంది. 

ఈ రెండింటినీ కలిపితే  మొత్తం ఆదాయం వైభవ్ ఒక్కో మ్యాచ్‌కు సుమారుగా రూ.15.35 లక్షలు సంపాదిస్తాడు. దీనికి అదనంగా, అతను మ్యాచ్‌లో గెలుచుకునే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ లేదా ఇతర అవార్డుల రూపంలో అదనపు నగదు బహుమతులు కూడా ఉంటాయి.  

బీహార్‌లోని సమష్టిపుర జిల్లాలో ఉన్న తాజ్‌పూర్ అనే చిన్న గ్రామంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ జన్మించాడు. ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన అతను.. తన తండ్రి సంజీవ్ సూర్యవంశీ ప్రోత్సాహంతో నాలుగేళ్ల వయసులోనే బ్యాట్ పట్టుకున్నాడు. క్రికెట్ శిక్షణ కోసం అతను తన గ్రామం వదిలి పాట్నా, ముజఫర్‌పూర్ వంటి నగరాలకు వెళ్లాడు. అతని కఠోర శ్రమ ఫలించి, నేడు ఐపీఎల్ వేదికపై అతను ప్రకాశిస్తున్నాడు.  

క్షణాల్లో మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చగల సామర్థ్యం ఉన్న వైభవ్ సూర్యవంశీ, భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తుకు ఆశాకిరణంగా మారుతున్నాడని క్రీడా విశ్లేషకులు అంటున్నారు.  

