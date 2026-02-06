Vaibhav Suryavanshi Creates History With 175 Score In U19 World Cup Final: భారత భావి క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అండర్ 19 ప్రపంచకప్లో అదరగొట్టాడు. బంతి కనిపించడమే ఆలస్యం బ్యాట్తో చితక్కొట్టాడు. ఫలితంగా ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఎలాంటి భయం లేకుండా ఆడి 175 పరుగులు చేశాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారత యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలన ఇన్నింగ్స్తో చరిత్ర సృష్టించాడు. ఐసీసీ అండర్-19 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్లో ఇప్పటివరకు ఏ ఆటగాడికీ సాధ్యం కాని రికార్డు నమోదు చేశాడు. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సూర్యవంశీ సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు.
అండర్ 19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ హరారేలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగింది. టాస్ గెలిచిన టీమిండియా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఓపెనర్లుగా వైభవ్ సూర్యవంశీతోపాటు ఆరోన్ జార్జ్ దిగగా తక్కువ పరుగులకే అతడు ఔటయ్యాడు. క్రీజులో ఉన్న 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎలాంటి బెరుకు.. తత్తరపాటు లేకుండా విజృంభించాడు.
నెమ్మదిగా బ్యాటింగ్ ఆరంభించిన చిచ్చరపిడుగు అనంతరం మెరుపు షాట్లతో పరుగుల వరద పారించాడు. 32 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న సూర్యవంశీ.. కొన్ని నిమిషాల్లోనే 55 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.
తుఫాన్ మాదిరి ఆడుతున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ ఒక ఓవర్లో ఐదు సిక్సర్లు బాది ఔరా అనిపించాడు. 80 బంతుల్లో 175 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. డబుల్ సెంచరీ దిశగా వెళ్తున్న సూర్యవంశీని ఔట్ చేయడంతో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు భారీ ఊరట చెందారు.
ఈ ఇన్నింగ్స్తో వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రికెట్లో అనేక ప్రపంచ రికార్డులు నెలకొల్పాడు. అండర్-19 వరల్డ్కప్ టోర్నీలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్గా బిహార్కు చెందిన లెఫ్టాండర్ బ్యాటర్ వైభవ్ చరిత్రకెక్కాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 15 సిక్స్లు.. 15 ఫోర్లు బాదాడు.
ఐపీఎల్, అండర్ 19 ప్రపంచకప్లో అతి పిన్న వయసులోనే అత్యంత వేగంగా సెంచరీలు నమోదు చేస్తున్న క్రికెటర్గా వైభవ్ సూర్యవంశీ నిలిచాడు. రానున్న ఐపీఎల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ మరిన్ని సంచలన ప్రదర్శనలు చేసేటట్టు ఉన్నాడు.