Vaibhav Suryavanshi Will Appear 10th Class Exam Admit Card Released: క్రికెట్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్య వంశీ టెన్త్ పరీక్షలు రాయనున్నాడు. తన సంచలన ఆటతో అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించిన సూర్యవంశీ ఇక పరీక్షలపై ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంది. ఈ నెల 17వ తేదీన జరిగే సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి ఎగ్జామ్స్ రాయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
ఇప్పటివరకు మైదానంలో తన ఆట ప్రదర్శన తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న వైభవ్ సూర్య వంశీ.. ఇప్పుడు టెన్త్ పరీక్షల్లో కూడా పాస్ అవ్వాల్సి ఉంది. ఈ నెల 17వ తేదీన జరిగే సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి ఎగ్జామ్స్ వైభవ్ రాయనున్నారు. ఈ మేరకు అతనికి అడ్మిట్ కార్డు కూడా అందజేసినట్లు పోడార్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కిషోర్ సిన్హా తెలిపారు.
అయితే పరీక్ష హాలులో సాధారణ విద్యార్థి మాదిరిగానే వైభవ్ను చూస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇక వైభవ్ సూర్యవంశికి సంబంధించిన హాల్ టికెట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది . అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ లో ఇటీవలే గెలుపులో కీలకపాత్ర పోషించిన వైభవ్ ఇక పరీక్షలపై ఫోకస్ పెట్టనున్నారు.
ఇక సమస్తీపూర్ జిల్లాలో పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరు కానున్నాడు. బిజీ క్రికెట్ షెడ్యూల్ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ పర్యటనల మధ్య వైభవ్ సూర్యవంశి పరీక్ష ఎలా రాస్తారు అన్నదే సవాలుగా మారింది. ఎందుకంటే మార్చి 26న కూడా ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి.
సూర్య వంశీ రాస్తున్న ఎగ్జామినేషన్స్ సెంటర్లో పూర్తి భద్రతతో కూడిన సీసీటీవీ కెమెరాలు కూడా క్షుణ్ణంగా పరీక్షించారు. కేంద్రంలోపల తరగతి గదిలో సీసీటీవీ కెమెరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అయితే బాహ్య భద్రతకు సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ జిల్లా యంత్రాంగానికి లేఖ రాశారు.
సూర్యవంశి తమ స్కూల్లో చదవడం తమకు గర్వకారణం అని పోడార్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూలు హెడ్మాస్టర్ నీల్ కిషోర్ సిన్హా అన్నారు. ఈ పరీక్షల్లో కూడా సూర్యవంశి మంచి మార్కులతో రాణిస్తారని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు.
ఇక అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ భారీ స్కోర్ చేసింది. భారత్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోగా ఏకంగా 411 పరుగులు చేసింది. వైభవ్ సూర్యవంశి కేవలం 80 బంతుల్లోనే 175 పరుగులు చేశారు.