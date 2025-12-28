English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vaikunta Ekadashi: ఏకాదశి రోజున అన్నం తినొద్దంటారు.. దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా..?


Mukkoti Ekadashi tration: చాలా మంది పండితులు ఏకాదశి పర్వదినం నేపథ్యంలో ఉపవాసాలు ఉండాలని,అన్నం మాత్రం తినకూడదని చెబుతుంటారు.ఈ క్రమంలో దీని వెనుక కొన్ని పురాగ గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
 
ప్రస్తుతం దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా ముక్కోటి ఏకాదశి లేదా వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం నేపథ్యంలో ఆలయాల్ని అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 30న వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఉత్తర ద్వార దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు.  

వైకుంఠ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజున మూడు కోట్ల దేవుళ్లు భూమి మీదకు వచ్చి శ్రీ రంగనాథ స్వామిని ఉత్తర ద్వారం కూడా వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. అదేవిధంగా ఏడాదికి ఒక్క రోజు మాత్రమే ఉత్తర ద్వారం గుండా వెళ్లేలా అన్ని వైష్ణవ ఆలయాల్లో ఏర్పాట్లు చేస్తారు.

ముఖ్యంగా ఈ విధంగా వెళ్తే పునర్జన ఉండదని,శాశ్వతంగా వైకుంఠ ప్రాప్తి కల్గుతుందని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. ఇదిలా ఉండగా.. మనకు ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులువస్తాయి. ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన తిథిగా చెప్తారు . ఈ ఒక్కరోజున మాత్రం అన్నంను అస్సలు తినకుండ ఉపవాసం చేయాలని అనాదీగా పండితులు, పెద్దలుచెబుతారు  

దీని వెనకాల కొన్ని పురాణకథలు ప్రాచుర్యంలో ఉంటాయి. మురాసురుడు అనే దానవుడు అన్నంలో ఆవాసం ఉంటాడంట. అధర్మంను ప్రజల్లో పెరిగిపోయేలా చేస్తాడు. దీంతో శ్రీ మహవిష్ణువు అతడ్ని సంహరించి.. ఏకాదశి రోజున మాత్రం అన్నం తినేవారికి దానవుడి ప్రభావం ఉంటుందని, ఇతర సమయాల్లో తినేవారికి ఎలాంటి చెడు ప్రభావం ఉండదని చేప్తారంట. అప్పటి నుంచి ఏకాదశి రోజున అన్నంను తినడం నిశేధం పాటిస్తు వస్తున్నారు.   

అంతేకాకుండా ఒకసారి అన్నం వైకుంఠంలో శ్రీ మహ విష్ణువు దగ్గరకు వెళ్లి ఈ ప్రజలు తనను రోజు తింటున్నారని, తనకు కనీసం ఒక్కరోజున తినకుండా ఉండేలా చేయాలని వరం కొరిందంట. అప్పుడు శ్రీ మహా విష్ణువు ఏకాదశి రోజున సమస్త పాపాలు అన్నంను చుట్టి ఉంటాయి. ఆ ఒక్కరోజు ఎవరు అన్నంను తినొద్దని చెప్పారంట. అప్పటి నుంచి అనవాయితీగా ఏకాదశి రోజున మాత్రం అన్నంను తినడం మానేశారు.

అయితే.. వయసు మళ్లిన వారు,చిన్నపిల్లలు, ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు వీటి నుంచి మినహాయింపులు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఉపవాసం చేసే శక్తి ఉన్న వారు తప్పకుండా ఏకాదశి రోజున అన్నం తినకుండా .. పండ్లు, ఇతర టిఫిన్లు తిని ఉపవాసం ఉండవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ( ఈ వివరణ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ ఆధారంగా రాయడం జరిగింది.జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)

mukkoti ekadashi Vaikunta ekadashi ekadashi festival Dhanurmasam Vaikunta Ekadasi Rice eating Vaikuntha Ekadashi Lord Vishnu

