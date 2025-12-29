English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vaikuntha Ekadashi: పీరియడ్స్ సమయంలో ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండవచ్చా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Vaikuntha Ekadashi: పీరియడ్స్ సమయంలో ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండవచ్చా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Mukkoti Ekadashi Vratam: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వైష్ణవ ఆలయాలన్ని కూడా అందంగా పూలతో, లైటింగ్ లతో ముస్తాబు చేశారు. అయితే.. పీరియడ్స్ సమయంలో అసలు ఉపవాసం చేయోచ్చ అని కొంత మంది అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1 /6

ముల్లోకాలను నడిపించే శ్రీమహావిష్ణువుకు ఏకాదశి అత్యంత ప్రీతికరమైంది. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనాలకు ఆలయాలు అన్ని ముస్తాబయ్యాయి.  ఈ క్రమంలో డిసెంబర్ 30న వైకుంఠ ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం.

2 /6

వైకుంఠ ఏకాదశికే ముక్కొటి ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున మూడు కోట్ల దేవతలు కూడా భూమి మీదకు వస్తారని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. ఉత్తర ద్వారం కూడా దేవతలు వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుంటారని చెబుతారు.ఈ రోజున ఎవరైతే ఉత్తర ద్వారం గుండా వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదని అనాదీగా నమ్ముతారు.

3 /6

ఈ రోజున చేసే  పూజలు, వ్రతాలు, హోమాలు, జపాలు, వెయ్యి రెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయంటారు. అందుకే చాలా మంది వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున సత్యనారాయణ వ్రతాలు, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ వంటివి చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ముక్కొటి ఏకాదశి వేళ ఎవరైతే ఉపవాసాలు చేస్తారో వారికి జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు దూరమౌతాయని చెబుతారు.  

4 /6

అంతేకాకుండా వైకుంఠ ఏకాదశివేళ ఉపవాసం ఉండటంతో పాటు చాలా మంది సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేస్తారు.అయితే.. పొరపాటున ఎవరైన వ్రతం సమయంలో లేదా ఏకాదశికి ఒక రోజు లేదా అదే రోజు కనుక బహిష్టు అయితే వారు ఉపవాసం అయిన ఉండవచ్చా అని అనుమాన పడతారు.బహిష్టు అయితే పూజలు మాత్రం పనికి రాదు.కానీ ఉపవాసం కనుక ఉండాలనుకుంటే.. వారు ఉపవాసం ఉండవచ్చని కొంత మంది పండితులు చెబుతున్నారు.  

5 /6

కానీ బహిష్టు అనగానే.. చాలా రక్తం బ్లీడింగ్, వైట్ డిశ్చార్జీ అవుతుంది. నడుము నొప్పులు, ఇతర అనేక రకాల సమస్యలతో బాధపడతారు. అలాంటిది వీరు  ఈ సమయంలో ఉపవాసాలు ఉండటం అంత ఆరోగ్యంకు మంచిది కాదని ఒకవేళ ఉంటామని వారి మనస్సులకు అన్పిస్తే ఉండవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.

6 /6

కానీ వ్రతాలు మాత్రం చేయకూడదని, బహిష్టు తర్వాత ఐదోరోజున తలస్నానం చేసి మాత్రమే వ్రతాలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా ఏకాదశి రోజున మాత్రం అన్నంతినొద్దని, ఈరోజున సకల పాపాలు అన్నంను చుట్టుకుని ఉంటాయని, అందుకే ఈ ఒక్కరోజున మాత్రం ఉపవసం ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే కొంత మంది పండితులు దీనిపైన రెండురకాల వాదనలు విన్పిస్తున్నారు. బహిష్టు సమయంలో వ్రతంతో పాటు, ఉపవాసం కూడా పనికిరాదకి కూడా చెబుతున్నారు. ( ఇది సోషల్ మీడియాల కంటెంట్ ఆధారంగా రాయడం జరిగింది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు.)

Vaikunta ekadashi menstrual cramps mukkoti ekadashi Periods Pain Period Cramps vaikunta Ekadashi festival Putrada Ekadashi

Next Gallery

D Mart Offers: న్యూ ఇయర్‌, సంక్రాంతికి డీమార్ట్ అందిస్తున్న‌ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఇవే..!