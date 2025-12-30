Vaikuntha Ekadashi: తిరుమల కాకుండా ఘనంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనం జరిపే వైష్ణవ దేవాలయాలు ఇవే..

Vaikuntha Ekadashi : వైకుంఠ ఏకాదశి పండగ.. ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో వచ్చే ఈ ఏకాదశికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ఏకాదశి.. చాంద్రామానం ప్రకారం కాకుండా.. సౌర మానం అనుసరించి సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో సంచరించే సమయంలో మార్గశిరం మాసం లేదా పుష్య మాసంలో వచ్చే శుక్త పక్ష ఏకాదశినే వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి గా పిలుస్తుంటారు. ఇక తిరుమల కాకుండా.. తెలంగాణలో ఏయే వైష్ణవ ఆలయాల్లో వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకోవచ్చనే విషయానికొస్తే..
వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకోవడం భక్తలు ఎంతో పుణ్యంగా భావిస్తుంటారు. తెల్లవారుఝామున చేసుకునే ఉత్తర ద్వార దర్శనంతో అన్ని పాపాలు పోతాయనేది ప్రతీతి. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉత్తర ద్వార దర్శనం జరుపుకునే దేవాలయాల్లో ‘భధ్రాచలం’ ఒకటి. ఇక రాములోరని ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున ఉత్తర ద్వారం గుండా కనులారా దర్శించుకోవచ్చు.
యాదాద్రి - యాదగిరి గుట్ట.. యాదాద్రి లేదా యాదగిరి గుట్టలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి నరసింహా స్వామి తెలంగాణలో వైష్ణవ ఆలయాల్లో అగ్ర భాగాన నిలుస్తుంది. ఇక్కడ కొలువైన నరసింహ స్వామి కోరిన కోరికలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఇక్కడ వైకుంఠ ఏకాదశిన దర్శించుకుంటే జన్మజన్మల పాపాలు పోతాయట.
చిలుకూరి బాలాజీ టెంపుల్.. హైదరాబాద్ లో కొలువైన చిలుకూరి బాలాజీ స్వయంభూ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ భక్తులను కోరికలు తీర్చడంలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ దేవ దేవుడిని వీసా వేంకటేశ్వర స్వామిగా పిలుస్తారు. అటు బడంగ్ పేటలో కొలువైన కాశీ బుగ్గ దేవాలయంలో కొలువైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కూడా స్వయంభూగా చెబుతుంటారు.
ధర్మపురి.. ధర్మపురిలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి నరసింహా స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తుంటారు. ఉత్తర ద్వార దర్శనంతో తమ జన్మ ధన్యమైనదిగా భావిస్తుంటారు భక్తులు.
మఠంపల్లి.. మఠంపల్లిలో కొలువైన శ్రీలక్ష్మి నరసింహ స్వామి శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి చెంచు లక్ష్మి సమేత శ్రీ పహ్లాద యోగానంద శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహా స్వామిగా కొలువైన భక్తుల కొంగు బంగారంగా ఉంది. ఇక్కడ వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు.
అమ్మపల్లి.. అమ్మపల్లిలో కొలువైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి గుడి కూడా చారిత్రక ప్రాశస్తమైనది. హైదరాబాద్ శివారులో శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఈ ఆలయంలో ఉత్తర ద్వార దర్శనం సర్వ పాపాలు పోగొడుతుందట.
స్వర్ణగిరి.. కొత్తగా యాదాద్రి సమీపాన కట్టిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి చారిత్రక ప్రాశస్త్యం లేదు. కాని యాదగిరి గుట్టను దర్శించుకుని వచ్చే హైదరాబాద్ భక్తులు ఇక్కడ కొలువైన స్వామిని దర్శించుకుంటూ తరిస్తుంటారు.