  • Vaikuntha Ekadashi 2025: కొండంత భక్తులతో తిరుమలలో వైకుంఠ శోభ.. శ్రీ వారిని దర్శించుకుంటున్న పుముఖులు..

Vaikuntha Uttar dwara darshan: తిరుమల అంతా ఎక్కడ చూసిన గోవింద నామస్మరణతో పులికించిపోతుంది. ముఖ్యంగా సామాన్య భక్తులతో పాటు, వీఐపీలు కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకొవడానికి క్యూలు కట్టారు. రాజకీయ నాయకులతో పాటు, సెలబ్రీటీలు సైతం తిరుమలకు భారీగా వస్తున్నారు.
1 /7

 కలియుగ దైవం, భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావించే తిరుమలలో వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు మంగళవారం తెల్లవారు జామున  నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ముందుకుగా వీఐపీలకు టీటీడీ దర్శనంతో ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 1 వరకు లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన భక్తులకు టీటీడీ దర్శన భాగ్యం కల్పించింది.   

2 /7

అదే విధంగా జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు సర్వదర్శనం విధానంతో  భక్తులందరికి స్వామివారి దర్శన భాగ్యం అయ్యేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది. తిరుమలలో ఆలయాలను అందంగా పూలు, రంగు రంగుల లైటింగ్ తో అలంకరించారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులుకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.

3 /7

తిరుమలలో అర్ధరాత్రి 12.05 గంటలకు వైకుంఠ ద్వార తలుపులు తెరచుకున్నాయి. వెంకటేశ్వర స్వామికి అర్చకులు పూజా కైంకర్యాలను నిర్వహించారు. మొదట వీఐపీలు దర్శనం చేసుకున్నారు. అదే విధంగా.. ఉదయం 5:30 నిమిషాలకు డిప్ కలిగిన టోకెన్లు అనుమతిస్తామని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు.  ఈ మూడు రోజులు టోకెన్లు ఉన్న భక్తులు టోకెన్ లో ఉన్న సమయానికే తిరుమలకు రావాలని మరోసారి పలు సూచనలు చేశారు.  

4 /7

మరోవైపు తిరుమలలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయ నాయకులు, అధికార, అపోసిషన్,  సెలబ్రీటీలు క్యూలు కట్టారు. మొత్తంగా తిరుమల ప్రస్తుతం కొండంత భక్తులతో కిట కిట లాడుతుంది. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వారిలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రముఖులు ఉన్నారు. తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించి టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉత్సవాల ప్రారంభానికి ముందు అర్చకులు స్వామివారికి ఏకాంతంగా ప్రత్యేక పూజ కైంకర్యాలు నిర్వహించారు. 

5 /7

వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల ప్రారంభం సందర్భంగా ముందుగా ప్రముఖులకు దర్శన సౌకర్యం కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామి వారిని దర్శించుకొని వైకుంఠ ద్వారా గుండా బయటకు వచ్చారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలు ఘనంగా మొదలయ్యాయి. అర్ధరాత్రి 12.05 గంటలకు వైకుంఠ ద్వార తలుపులు తెరచుకున్నాయి. స్వామివారికి అర్చకులు పూజా కైంకర్యాలు ఏకాంతంగా నిర్వహించారు. మొదట వీఐపీలు దర్శనం చేసుకున్నారు.

6 /7

 అనంతరం ఉదయం 6 గంటల నుంచి సామాన్యులకు వైకుంఠద్వార దర్శనాన్ని తితిదే ప్రారంభించింది.. తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వారం తెరచుకుంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి 12:05 నిమిషాలకు వైకుంఠ ద్వారాలను తెరిచారు. దర్శనాలు ముందుగా చెప్పిన ప్రకారం ప్రశాంతంగా  ప్రారంభమయ్యాయన్నారు. అర్చక స్వాములు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 1.20 మధ్యలో ప్రముఖుల దర్శనాలను ప్రారంభించారు.  

7 /7

ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల నుంచి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖుల్లో.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. నటి శ్రీలీల, అలాగే సినీనటుడు నారా రోహిత్ దంపతులు,  మెగాస్టార్ చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ, తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, రాష్ట్ర శాసన సభాపతులు అయ్యన్నపాత్రుడు దర్శించుకున్నారు. వీరితో పాటు రాజేంద్రప్రసాద్, రఘురామ కృష్ణంరాజు, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్రమంత్రులు అచ్చం నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, సవిత, నిమ్మల రామానాయుడు, నటుడు శివాజీ, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రులు రోజా, ఎంపి మిథున్ రెడ్డి, క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ మొదలైన వారు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నవారిలో ఉన్నారు.  

Vaikuntha Ekadashi mukkoti ekadashi vaikunta Ekadashi festival CM Revanth Reddy Tirumala Darshan Tirupati temple TTD News vaikuntha Uttara dwara darshan

