  Vaikuntha Ekadashi 2025: వైకుంఠ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. డిసెంబర్ 30న లేదా 31న పండితులు ఏమంటున్నారంటే..?.

Vaikunta Ekadashi vratam: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని వైష్ణవ ఆలయాలను అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా చాలా మంది భక్తులు ఉత్తర ద్వారం కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.
 
 ప్రస్తుతం ధనుర్మాసం నడుస్తుంది.ఈ మాసంలో ప్రత్యేంగా విష్ణువు ఆలయాల్లో తిరుప్పావ్ ను నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా ధనుర్మాసంలో వచ్చేఏకాదశిని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. మనకు నెలకు రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఏకాదశి తిథి శ్రీ మహా విష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. అయితే.. మనం వైకుంఠ ఏకాదశిని డిసెంబర్ 30న జరుపుకోబోతున్నాం.ఈ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశి అనికూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున మూడు కోట్ల దేవతలు ఉత్తర ద్వారం కూడా భూమి మీదకు వచ్చి శ్రీరంగ నాథ స్వామిని దర్శించుకుంటారంటారు. 

అందుకే దేశ వ్యాప్తంగా వైష్ణవ ఆలయాల్లో ఈరోజున ఉత్తరద్వారం కూడా భక్తులకు  స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలిగేలా చేస్తారు. డిసెంబర్ 30, 31 ఏరోజున వైకుంఠ ఏకాదశిని జరుపుకొవాలో కొంత మంది భక్తులు పండితులను పలు ప్రశ్నలు అడుతున్నారు.

పండితుల  ప్రకారం డిసెంబర్ 30 న మంగళవారం రోజున  వైకుంఠ ఏకాదశిని జరుపుకోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సూర్యొదయంకు ముందే నిద్రలేచి కాలకృత్యాలు  తీర్చుకుని శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి, ఉతికిన దుస్తులు ధరించి ఇంట్లో పూజలు చేసుకొవాలి.

ఈరోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్ల గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున మూడు కోట్ల దేవతను భూమి మీదకు వస్తారని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.ఎవరైన ఉత్తర  ద్వారం కూడా స్వామివారిని దర్శించుకుంటారో వారికి పునర్జన్మ అనేది అస్సలు ఉండదని చెబుతారు.  

 అందుకే చాలా మంది ఉత్తర ద్వారం కూడా స్వామివారి దర్శనాలు చేసుకునే భక్తులకు ఆర్థిక సమస్యలు,జీవితంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని భక్తుల ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అందుకే వైకుంఠ ఏకాదశిరోజున చాలా మంది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు, విష్ణు సహస్రనామాపారాయణ, నెయ్యితో దీపారాధనలు, దాన ధర్మాలు మొదలైనవి చేస్తాయి.

