Valentines Day 2026 celebrations: కొన్ని బహుమతులను, సర్ ప్రైజ్ లను వాలెంటైన్స్ డే రోజున అస్సలు ఇవ్వకూడదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. దీని వల్ల మంచి కంటే చెడు ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
యువతీ, యువకులు వాలెంటైన్స్ డే సంబరాల్లో మునిగి తెలుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు ప్రతి ఏటా వాలెంటెన్స్ సంబరాలను జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ సారి కూడా చాలా మంది ప్రేమలో మునిగి తెలుతున్న వారంతా వాలెంటైన్ డే అయిన ఫిబ్రవరి 14న తమ ప్రేమను నిజం చేసుకొవాలని ప్లాన్ లు వేసుకుంటారు.
ఇప్పటి నుంచి తమ ప్రియమైన వారిని ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి, ఏవిధంగా తమ వారిని ఇంప్రెస్ చేయాలనే దానిపై నానా టెన్షన్ లు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి 7 న రోజ్ డే, ఫిబ్రవరి 8న ప్రపోజ్ డే, 9న చాక్లెట్ డే, 10న టెడ్డీ బెర్ డే, 11న ప్రామిస్ డే, 12న హగ్ డే ఈరోజుతో కంప్లీట్ అయ్యాయి.
ఇక రేపు ఫిబ్రవరి 13న కిస్ డే, ఫిబ్రవరి 14న చివరి ముఖ్యమైన రోజు వాలెంటైన్ డే. ఈ రోజున చాలా మంది తాము ప్రేమించిన వారిని మనసారా తమకున్న ప్రేమను చాటుకుంటారు. ఎలాగైన వారికి ప్రపోజ్ చేసిన వారి నుంచి పాజిటివ్ గా మన పట్ల భావన కలిగేందుకు నానాపాట్లు పడతారు.
అయితే ప్రేమికుల దినోత్సవం నేపథ్యంలో కొన్ని రకాల బహుమతులు తమ ప్రియమైన వారికి అస్సలు ఇవ్వకూడదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. నల్లని వస్తువులు,గడియారం వంటివి ఇవ్వకూడదు. ఇటీవల చాలా మంది వాచ్ లను ఇవ్వడం ఎక్కువగా ట్రెండ్ పాటిస్తున్నారు.
రుమాలు, బూట్లను కూడా బహుమతులుగా ఇవ్వడం వంటివి చేయకూడదు. పెర్ఫ్యూమ్ల ఇస్తే చాలా మంది సువాసనలు వెదజల్లుతుందని భావిస్తారు. కానీ దీని వల్ల చెడు ప్రభావంను ఆకర్శిస్తుంది. అందుకే ఇది కూడా బహుమతులు ఇవ్వకూడదు.
అదే విధంగా గాజు వస్తువులు, పగిలిపోయే విధంగా ఉండేవి అస్సలు బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదు. ఇలా చేస్తే పొరపాటున చేతిలో నుంచి ఎప్పుడైన జారిపోతే పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
జంతువుల ఫోటోలు, జలపాతాల సీనరీస్ వంటివి కూడా బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదు. అందుకే వీటిని బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు.(గమనిక - ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం , విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు.)