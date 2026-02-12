English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Valentines Day 2026: వాలెంటైన్స్ డే.. మీ ప్రియమైన వారికి చచ్చిన ఇవి గిఫ్ట్‌లుగా ఇవ్వకూడదు.!.

Valentines Day 2026 celebrations: కొన్ని బహుమతులను, సర్ ప్రైజ్ లను వాలెంటైన్స్ డే రోజున అస్సలు ఇవ్వకూడదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో  ఇప్పుడు చూద్దాం. దీని వల్ల మంచి కంటే చెడు ఫలితాలు  ఎక్కువగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
1 /7

యువతీ, యువకులు వాలెంటైన్స్ డే సంబరాల్లో మునిగి తెలుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు ప్రతి ఏటా వాలెంటెన్స్ సంబరాలను జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ సారి కూడా చాలా మంది ప్రేమలో మునిగి తెలుతున్న వారంతా  వాలెంటైన్ డే అయిన ఫిబ్రవరి 14న తమ ప్రేమను నిజం చేసుకొవాలని ప్లాన్ లు వేసుకుంటారు.

2 /7

ఇప్పటి నుంచి తమ ప్రియమైన వారిని ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి, ఏవిధంగా తమ వారిని ఇంప్రెస్ చేయాలనే దానిపై నానా టెన్షన్ లు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే  ఫిబ్రవరి 7 న రోజ్ డే, ఫిబ్రవరి 8న ప్రపోజ్ డే, 9న చాక్లెట్ డే, 10న టెడ్డీ బెర్ డే, 11న ప్రామిస్ డే, 12న హగ్ డే ఈరోజుతో కంప్లీట్ అయ్యాయి.  

3 /7

ఇక రేపు ఫిబ్రవరి  13న కిస్ డే, ఫిబ్రవరి 14న చివరి ముఖ్యమైన రోజు వాలెంటైన్ డే. ఈ రోజున చాలా మంది తాము ప్రేమించిన వారిని మనసారా తమకున్న ప్రేమను చాటుకుంటారు.  ఎలాగైన వారికి ప్రపోజ్ చేసిన వారి నుంచి పాజిటివ్ గా మన పట్ల భావన కలిగేందుకు నానాపాట్లు పడతారు.   

4 /7

అయితే ప్రేమికుల దినోత్సవం నేపథ్యంలో  కొన్ని రకాల బహుమతులు తమ ప్రియమైన వారికి అస్సలు ఇవ్వకూడదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. నల్లని వస్తువులు,గడియారం వంటివి ఇవ్వకూడదు. ఇటీవల చాలా మంది వాచ్ లను ఇవ్వడం ఎక్కువగా ట్రెండ్ పాటిస్తున్నారు.  

5 /7

రుమాలు, బూట్లను కూడా బహుమతులుగా ఇవ్వడం వంటివి చేయకూడదు. పెర్ఫ్యూమ్‌ల ఇస్తే చాలా మంది సువాసనలు వెదజల్లుతుందని భావిస్తారు. కానీ దీని వల్ల చెడు ప్రభావంను ఆకర్శిస్తుంది. అందుకే ఇది కూడా బహుమతులు ఇవ్వకూడదు.

6 /7

అదే విధంగా గాజు వస్తువులు, పగిలిపోయే విధంగా ఉండేవి అస్సలు బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదు. ఇలా చేస్తే పొరపాటున చేతిలో నుంచి ఎప్పుడైన జారిపోతే పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.

7 /7

 జంతువుల ఫోటోలు, జలపాతాల సీనరీస్ వంటివి కూడా బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదు.  అందుకే వీటిని బహుమతులుగా ఇవ్వకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు.(గమనిక - ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం , విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు.)  

