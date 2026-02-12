Valentines Week Alert: వాలెంటైన్స్ వీక్ అని ఈ లింకులు క్లిక్ చేస్తే.. ఇక అంతే సంగతి..!

Valentines Week Scam Alert: వాలెంటైన్స్ వీక్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్, ఫ్రీ వాలెంటైన్స్ ఆఫర్, సీక్రెట్ అడ్మైరర్ వంటి పేర్లతో వచ్చే మెసేజ్లలో ఉన్న లింకులను అసలు క్లిక్ చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త కొత్త మార్గాల్లో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. మీ ఫోన్కు లేదా వాట్సాప్ గ్రూపులకు ఒక లింక్ పంపిస్తారు. ఆ లింక్ను క్లిక్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, బ్యాంక్ వివరాలు లేదా ఓటీపీ అడుగుతారు. ఇవి నమోదు చేసిన వెంటనే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు మాయం కావచ్చు.
పోలీసుల ప్రకారం, తెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే లింకులు, సందేహాస్పద మెసేజ్లు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయాలి. ఎవరు పంపినా ముందు ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత వివరాలు, బ్యాంక్ సమాచారం, ఓటీపీ లాంటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ షేర్ చేయకూడదు.
ఇటీవల వాలెంటైన్స్ వీక్ పేరుతో చాలా మంది మోసపోతున్నట్లు సైబర్ క్రైమ్ అధికారులు చెబుతున్నారు. కొందరికి “మీకు ప్రత్యేక గిఫ్ట్ వచ్చింది” అని మెసేజ్ పంపి, లింక్ క్లిక్ చేయమంటున్నారు. కానీ అది అసలు గిఫ్ట్ కాదు, మోసం.
ఒకవేళ పొరపాటున లింక్ క్లిక్ చేసి, డబ్బులు పోయినట్లయితే వెంటనే స్పందించాలి. దీనిని “గోల్డెన్ అవర్” అంటారు. అంటే డబ్బులు పోయిన వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటే తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేయాలి. అలాగే cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలి.
పోలీసులు చెబుతున్నదేమిటంటే, అప్రమత్తతే ఉత్తమ రక్షణ. ఎలాంటి ఆఫర్ వచ్చినా వెంటనే నమ్మకండి. ముందుగా ధృవీకరించండి. మీ జాగ్రత్తలే మీ డబ్బులను కాపాడతాయి. ఈ వాలెంటైన్స్ వీక్ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయకుండా, మీ వ్యక్తిగత వివరాలను రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.