Gold Train Lost: 3 వేల కిలోల బంగారు నిల్వలు ఉన్న ట్రైన్‌ మిస్సింగ్‌

3000 KG Gold Train Lost In Tunnel Since 80 Years Not Found Worth Of Rs 12111 Crores: వేల కిలోల కొద్దీ బంగారంతో నిండి ఉన్న రైలు అనూహ్యంగా మిస్సయ్యింది. సొరంగంలోకి వెళ్లిన ట్రైన్ ఇప్పటివరకు ఆచూకీ లభించలేదు. రైలు అదృశ్యమై 80 సంవత్సరాలు అడుగుతున్నా ట్రైన్కు సంబంధించిన ఆనవాళ్లు లేవు. ఆ రైలులో ఎంత బంగారం ఉంది? ఇప్పుడు విలువ ఎంతో తెలుసుకుందాం.
సరుకు రవాణాగా ప్రపంచ దేశాలు రైళ్లు అధికంగా వినియోగిస్తున్నాయి. బొగ్గు, సిమెంట్, యంత్రాలతోపాటు బంగారాన్ని కూడా రైళ్లల్లో తరలిస్తుంటారు. అలా రైలులో 3 వేల కిలోల బంగారం నిల్వ ఉంచి తరలిస్తున్న రైలు ఒక్కసారిగా అదృశ్యమైంది. ఆ రైలు ఆచూకీ ఇప్పటివరకు కానరాలేదు. ఆ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1945లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతోంది. ఈ సమయంలో జర్మన్ నియంత హిట్లర్ నడిపిన 150 మీటర్ల పొడవైన ఈ రైలు పట్టాల నుంచి 300 టన్నుల బంగారం అదృశ్యమైంది. ఇతర దేశాల నుంచి దోచుకుని వెళ్తున్న బంగారం రైలు ఒక సొరంగంలోకి వెళ్లిన తర్వాత కనిపించకుండా పోయింది. హిట్లర్ ఏ దేశంపై దాడి చేసినా ఆ దేశం బంగారాన్ని దోచుకుని జర్మనీకి పంపేవాడు.
1945లో జరిగిన ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోతానని హిట్లర్ భావించన సమయంలో అతడు తన సైన్యాన్ని బంగారం, విలువైన వస్తువులను రైలులో ఎక్కించి రహస్య ప్రదేశంలో దాచమని ఆదేశించాడు. అందులో భాగంగా 300 టన్నుల బంగారంతో నిండిన ఒక రైలును ఒక సొరంగంలో దాచి పెట్టారు. అయితే దాచిపెట్టిన బంగారం రైలు ఇప్పటివరకు కనుగొనలేదు.
బంగారం రైలు కోసం ఇప్పటికీ అన్వేషణ కొనసాగుతోంది. 300 టన్నుల బంగారంతో సొరంగంలోకి వెళ్లిన రైలు కథపై ఇప్పటికీ జర్మనీలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంటుంది. బంగారంతో నిండిన రైలు కోసం ఇప్పటికీ కొందరు వెతుకుతున్నారు. రైలులో కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారం లోడ్ చేసి ఉండడంతో అక్కడి దేశస్తులు ఈ రైలు కోసం అన్వేషిస్తున్నారు.
పోలాండ్, జర్మనీ, ఆస్ట్రియా నుంచి వచ్చిన అన్వేషకులు అమెరికా సైన్యంతో కలిసి ఈ బంగారు రైలు కోసం వెతుకుతున్నారు. వాల్బ్రజిచ్ గోల్డ్ రైలు నైరుతి పోలాండ్లోని ఒక పర్వతం లోపల లోతుగా దాచిపెట్టారని భావిస్తున్నారు. 2016లో రైలును గుర్తించడానికి సొరంగం తవ్వకాలు కూడా చేపట్టగా విజయవంతం కాలేదు.
హంగేరియన్ యూదుల నుంచి దొంగిలించిన బంగారం, ఆభరణాలు, విలువైన వస్తువులతో కూడిన రైలు బుడాపెస్ట్ నుంచి బయలుదేరింది. జర్మనీకి వెళ్లాల్సిన రైలు ఆస్ట్రియాలోని ఆల్ప్స్లోని ఒక సొరంగంలో ఆగిందని అక్కడి చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. 300 టన్నుల బంగారం ఇప్పటి విలువ రూ.12 వేల కోట్లు ఉండడం గమనార్హం.