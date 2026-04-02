Vande Bharath Cargo: రైల్వేలో కొత్త శకం.. బుల్లెట్ వేగంతో సరుకుల రవాణా, వందే భారత్ ‘కార్గో’ ట్రయల్స్ షురూ!

High-speed Vande Bharat cargo express set for trials: వందే భారత్ రైలు మన దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా వెళ్లే రైలు అని మనకు తెలుసు. దీంతో వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే రైల్వే శాఖలో ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమైంది. వందే భారత్ కార్గో రైలు కూడా ట్రైయల్కు సిద్ధమవుతోంది. ఢిల్లీ NCR నుంచి ముంబై రద్దీ మార్గంలో దీన్ని ప్రారంభించనున్నారు.
మన దేశంలో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. అత్యంత వేగంగా గమ్యస్థానాన్ని ఇది చేరవేస్తుంది. ఇప్పటికే వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇందులో అద్భుతమైన సేవలు కూడా అందిస్తున్నారు.
అయితే భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వందే భారత్ కార్గో రైలు కూడా ప్రయోగాత్మకంగా నడపనున్నారు. ఇది గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో 264 టన్నుల వరకు సరుకులను రవాణా చేస్తుంది. ప్రధానంగా ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ నుండి ముంబై రద్దీ మార్గాలు ఈ సేవలను ప్రారంభించవచ్చు.
ఈ వందే భారత్ కార్గో రైలులో డోర్ 1800 ఆటోమేటిక్ ప్లగ్ డోర్, 50 శాతం ఈఎంయు కాన్ఫిగరేషన్. ఇది ఐసిఎఫ్ చెన్నై తయారు చేసింది. ప్రధానంగా సరుకుల రవాణా కోసం దీన్ని ఉపయోగించనున్నారు.
ఇప్పటికే భద్రత పరంగా దీని ప్రమాణాలు కూడా పరీక్షిస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఒక మార్కెట్ నుంచి మరో మార్కెట్ కు సరుకు రవాణా చేయాలని భారతీయ రైల్వే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రధానంగా త్వరగా పాడైపోయే వస్తువులు వృథా కాకుండా నిరోధించవచ్చు.
ఇప్పటికే వందే భారత్ రైళ్లు దేశవ్యాప్తంగా 164 మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్నాయి. హై స్పీడ్ కనెక్టివిటీతో ప్రధాన నగరాలను కలుపుకుంటూ అత్యంత విలాసం ఎంత వైన సౌకర్యాలు ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు కూడా అందిస్తున్నాయి. బెంగుళూరు, హైదరాబాద్ ,చెన్నై వంటి ప్రముఖ నగరాలు కలుపుకుంటూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.