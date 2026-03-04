Vande Bharat Double Decker Transforming short haul travel: వందేభారత్ రైళ్లు మనదేశంలోని వివిధ ప్రముఖ నగరాల్లో నడుస్తున్నాయి. సుదూర ప్రయాణం తక్కువ సమయంలోనే ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే ఇందులో టిక్కెట్ ధర కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే వందే భారత్ డబుల్ డెక్కర్ రైళ్ల విస్తరించడానికి కూడా ఇదే సరైన సమయం అని ఇప్పుడు చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇప్పటికే మన దేశంలోని పలు నగరాల్లో వందే భారత్ డబుల్ డెక్కర్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి? అవి ఎక్కడెక్కడ తెలుసుకుందాం.
వందే భారత్ డబుల్ డెక్కర్ రైలు మన దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో నడుస్తున్నాయి. ఇది చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు. మొదటగా 2011లో హౌరా నుంచి ధన్బాద్ వరకు ఈ రైలు ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత వెంటనే 2012లో కూడా ఢిల్లీ నుంచి జైపూర్ కు మరో రైలు ప్రయాణం మొదలెట్టింది.
ఉత్క్రష్ట్ డబుల్ డెక్కర్ ఎయిర్ కండిషన్ యాత్రి ఎక్స్ప్రెస్ కూడా బెంగళూరు సిటీ కోయంబత్తూర్, విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ జంక్షన్ వైపుగా నడుస్తుంది. ఈ డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్స్ ముంబై సెంట్రల్ ,అహ్మదాబాద్, చెన్నై సెంట్రల్, బెంగళూరు, భోపాల్, ఇండోర్ డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సాధారణంగా మొదటగా వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభించింది భారతీయ రైల్వే. ఇందులో 800 కిలోమీటర్ల వరకు సులభంగా తక్కువ సమయంలోనే ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత వందేభారత్ స్లీపర్ ట్రైన్లు కూడా పరిచయం చేసింది. వీటిలో 1000 కిలో మీటర్లు పైన సుదూర ప్రాంతాలను ఇది చేరవేస్తుంది.
ఇక రానున్న కాలంలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టులు కూడా ప్రారంభించింది. కానీ నిపుణుల ప్రకారం ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్ లేదా వందే భారత్ డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్లు కూడా ఎక్కువ రద్దీని తగ్గిస్తాయి. అతి తక్కువ సమయంలోనే సుదూర ప్రాంతాలకు 400 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేయవచ్చు అని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ట్రైన్లను విస్తరించడానికి సరైన సమయమని ఎంతో సహాయకారంగా ఉంటుందంటున్నారు.
ఇక వందే భారత్ డబుల్ డెక్కర్ రైలు 50 శాతం ఎక్కువగా ప్రయాణికులను ఒక రేక్ ద్వారా తీసుకు వెళుతుంది. దీంతో రద్దీ తగ్గుతుంది. కారిడార్ లో కూడా ఎక్కువ రద్దీ ఉండకపోవచ్చు. న్యూ ట్రాక్స్ ప్రారంభించే బదులుగా డబుల్ టెక్కర్ ట్రైన్స్ పరిచయం చేస్తే బిజీ మార్గాల్లో కూడా రద్దీ తగ్గుతుంది అని అంచనా.
ప్రతిరోజు హై స్పీడ్ లో 400 కిలోమీటర్లు దూరానికి ఈ రైలులో సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఈ దూరానికి స్లీపర్ కోచ్ అవసరం పడకపోవచ్చు. ప్రీమియం సీటింగ్ మంచి ఇంటీరియర్ తక్కువ సమయంలో ప్రయాణానికి బాగుంటుంది.
ఇలా డబుల్ డెక్కర్ వల్ల సీట్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి రైల్వే ఆదాయం మెరుగవుతుంది. ఒక్కొక్క ప్రయాణికుడిపై తలసరి ఖర్చు తగ్గుతుంది. నిర్వహణ మరింత మెరుగ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అని నిపుణుల అంచనా.
రోజువారి ప్రయాణాలకు ఈ డబుల్ డెక్కర్ ప్రీమియం రైలును ప్రారంభిస్తే ఎంతగానో ఉపయోగకరం. సాధారణంగా సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే ఎక్కువ శాతం ప్రయాణికులు స్లీపర్, థర్డ్ ఏసీ ట్రైన్ లలో మాత్రమే ప్రయాణిస్తారు. అందుకే డబుల్ డెక్కర్ విస్తరణకు ఇది బెస్ట్ సమయం.