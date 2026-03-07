English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vande Bharat: రైలు ప్రయాణీకులకు కీలక సమాచారం.. వందే భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ టైమింగ్స్‌ మార్పు..!

Vande Bharat: రైలు ప్రయాణీకులకు కీలక సమాచారం.. వందే భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ టైమింగ్స్‌ మార్పు..!

Vande Bharat Railway Timing Revised: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లే సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. హిందూపూర్ స్టేషన్‌లో కాచిగూడ నుంచి యశ్వంత్ పూర్ వెళ్లే వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే సమయాల్లో మార్పులు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 15వ తేదీ నుంచి కొత్త టైమింగ్స్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముందుగానే రైల్వే ప్రయాణికులు విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. 
 
1 /6

 మన దేశంలో వందే భారత్‌ రైళ్లు వివిధ నగరాలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ సమయంలోనే సుదూర ప్రాంత ప్రయాణం చేయవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి, హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు మరికొన్ని వందే భారత్ రైలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. తాజాగా హిందూపూర్‌లో ఆగే కాచిగూడ నుంచి యశ్వంత్ పూర్ వెళ్లే వందే భారత్‌ ట్రైన్‌ల సమయాల్లో మార్పులు చేశారు.   

2 /6

 ప్రయాణికుల రద్దీ దృశ్య ఈ సమయంలో మార్పులు చేసినట్లు సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే తెలిపింది. ప్రయాణికులు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతోపాటు తమ కార్యకలాపాలు మరింత సులభతరం అవుతాయని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సౌత్ సెంట్రల్ తెలిపింది.   

3 /6

 ఇక ఈ రైళ్ల సమయాల్లో మార్పుల ప్రకారం యశ్వంత్ పురా నుంచి కాచిగూడ వెళ్లే వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు నెంబర్ (20704), హిందూపూర్ స్టేషన్ కి ఇకపై మధ్యాహ్నం 3:55 నిమిషాలకు చేరుకుంటుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3: 57 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది వరకు మధ్యాహ్నం 3:48 కి చేరుకొని 3:56కి ఆ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరేది.  

4 /6

 అదేవిధంగా కాచిగూడ నుంచి యశ్వంత్ పూర్ వందే భరత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు నెంబర్ (20703) హిందూపూర్ రైల్వే స్టేషన్ కు 12:17 గంటలకు చేరుకొని 12:19 బయలుదేరుతుంది. గతంలో అయితే 12:08 గంటలకు చేరుకొని మళ్లీ 12:10 కు బయలుదేరేది. ఈ రైల్వే మార్పులను ప్రయాణికులు గుర్తుంచుకోవాలి. దాని ప్రకారం మీ ప్రయాణాన్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి.   

5 /6

 ప్రధానంగా వందేభారత్‌ హిందూపూర్ స్టేషన్ వద్ద రైలు సమయంలో మార్పు ఆలస్యాన్ని తగ్గించి, సేవలను మరింత సులభతరం చేయనున్నట్లు రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. వారంలో ఆరు రోజులు మాత్రమే ఈ రైలు నడుస్తుంది. కాచిగూడ నుంచి బయలుదేరి మహబూబ్‌నగర్, కర్నూలు, అనంతపురం, ధర్మవరం, హిందూపూర్ మార్గంలో యశ్వంత్ పూర్ రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకుంటుంది.  

6 /6

ఈ రైల్వే సమయాల్లో మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకొని రైలు ప్రయాణికులు స్టేషన్లకు చేరుకోవాలి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో నడుస్తూ ఉంటాయి. అయితే తెలంగాణకు మరో వందే భారత్ రైలు, రెండు అమృత భారత రైలు త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు కూడా సమాచారం.

Vande Bharat Express Vande Bharat Express timings changed Vande Bharat Kacheguda to Yeshwantpur new timings Vande Bharat train schedule update

Next Gallery

Allu Sneha Reddy: అతిలోక సుందరిలా మెరిసిపోతున్న అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహరెడ్డి.. స్పెషల్ ఫొటోలు వైరల్..!